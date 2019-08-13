Раскрыта многовековая тайна царицы Клеопатры

В Гавайском университете в Маноа раскрыли секрет египетской царицы Клеопатры, который оставался тайной не одну тысячу лет. Ученые воссоздали запах древнего парфюма, который, скорее всего, использовала правительница и с которым связаны египетские легенды.

Раскопки, произведенные на острове Тмуит, позволили найти руины дома местного парфюмера, в осколках сосудов которого, в свою очередь, ученые нашли остатки древних духов. С помощью химического анализа им удалось воссоздать два аромата, упоминающихся в исторических источниках, - мендезианский и метопианский.

В их основе - смола деревьев семейства бурзеровых, растущих на Аравийском полуострове и Африканском Роге в Сомали. Вместе с тем эксперты выделили в составе парфюма кардамон, оливковое масло и корицу. Полученные ароматы получились сильными и стойкими, с ноткой мускуса. Об открытии ученых сообщает портал Smithsonianmag.

Согласно легенде, перед тем как посетить своего возлюбленного, римского полководца Марка Антония в Тарсе, царица Клеопатра облила паруса своего корабля духами настолько сильно, что он почувствовал аромат еще издалека.