Эксперты расшифровали надпись на найденной под Самарой 500-летней плите

Специалисты расшифровали надпись на плите, которая ранее была найдена в Шигонском районе Самарской области. По оценке экспертов, находке не менее 500 лет.

«Эту воду, для всеобщего использования по приказу консула Калоци Гизольфи и его стараниями до этого места доведенную, Франческо Фиески построил и своей четырехугольной плитой украсил», - гласит перевод надписи.

Фрагмент каменной плиты с геральдическими знаками была найден в Шигонах во время земельных работ рядом с местным епархиальным центром. Позже выяснилось, что аналогичные находки были обнаружены и в Крыму.

Сейчас есть две версии происхождения плиты. Согласно первой, она могла принадлежать коллекции графа Орлова, чья усадьба находилась в Усолье. Туда она могла попасть после взятия Феодосии в 1771 году. По другой версии, плита попала туда намного раньше в качестве ордынского трофея или балласта судна, сообщает «КТВ-Луч».