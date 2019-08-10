По улицам Акры вплавь: ученые исследуют крымскую Атлантиду

В Крыму в эти дни исследуют затонувший античный город Акру - со дна Черного моря поднимают вещи, которым по меньшей мере 2 тысячи лет. Многовековую сохранность обеспечили течения, они окутали подводные дома песком, крепостная стена защитила от морских бурь.

Специалисты РГО «докопались» до новой сенсации, они нашли древнюю улицу и античный дом.

По улочкам Акры не получится гулять пешком, только вплавь. Сегодняшний облик крымской Атлантиды известен только дайверам.

«Видна крепостная стена, какая-то ее часть с одной башней. И прослеживается один небольшой квартальчик из жилых сооружений. На самом деле, это всего лишь около 5% от всей территории древнего города», - рассказал научный сотрудник ЧЦПИ (Крым) Павел Горбунов.

Каждая поднятая со дна вещица помогает историкам воссоздать быт жителей города.

«Мы подняли два замечательных бальзамария. Это сосуды для благовоний. Мы исследовали яму, хозяйственную цистерну 3 века до н. э., где были такие находочки. Это редкость - находить не разбитые сосуды. Поэтому для нас они достаточно уникальны», - заявил заместитель директора Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев.

Самые настоящие сокровища Акры - это старинные монеты. Их и сегодня волнами выносит прямо на пляж. Одна такая золотая находка как раз и помогла обнаружить затерянный город. Когда археологи уже было не надеялись. Та самая первая найденная монета - сейчас на стенде самых ценных предметов в экспозиции Черноморского центра подводных исследований.

В лабораториях идет реставрация находок, а также создание трехмерной модели виртуальной карты Акры, чтобы в 3D-очках любой турист смог побродить по старинным мощеным улицам самого загадочного города Боспорского царства.