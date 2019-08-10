Редкий артефакт: в Крыму нашли античную плиту со всадником

В некрополе Кыз-Аул в Крыму ученые обнаружили хорошо сохранившийся фрагмент древней надгробной плиты с барельефным изображением всадника в доспехах. Находку сделали специалисты Института археологии Крыма РАН и волонтеры фонда «Археология».

«Фрагмент надгробной плиты найден в некрополе Кыз-Аул. Хорошо сохранилось изображение конного вооруженного воина, по всей видимости, погибшего в бою. Рядом с ним фигура женщины, возможно, его жены, а может быть, богини. Плита относится ко II веку нашей эры», - сообщил ТАСС директор по развитию фонда Олег Марков.

Он отметил, что размер фрагмента надгробия - метр на метр, изготовлено оно из известняка. Обнаружен фрагмент рядом с захоронением конных воинов, над склепом.

© Oleg Markov, Facebook

«Эта находка подтверждает предположение о том, что в те времена в этом поселении жили воины, охранявшие вход в Боспорское царство», - добавил Марков.

Он также рассказал, что находки плит с изображением воинов встречались и раньше в восточном Крыму, однако особенность этого артефакта в том, что на всадника надеты доспехи, которые похожие на латы. Археологи в ближайшее время приступят к вскрытию склепа, где, возможно, обнаружат остатки плиты с эпитафией и узнают, кто на ней был изображен.

Некрополь Кыз-Аул, где идут раскопки, археологи называют «многоэтажным кладбищем», сообщили в фонде. Первые захоронения на нем появились еще в античное время и были представлены могилами и монументальными склепами в виде каменных ящиков. Вторым «этажом», в средневековье, на нем хоронили своих усопших представители так называемой салтово-маяцкой культуры, ученые их ассоциируют с жителями Хазарского каганата.

В ходе раскопок, которые начались в июля и пройдут до 25 августа, в некрополе было найдено захоронение 12 человек, предположительно, древних воинов-всадников. Также здесь был обнаружен римский серебряный денарий 88 года нашей эры императора Домициана.