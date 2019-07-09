Археологи обнаружили библейский город Секелаг

Группа израильских и австралийских археологов обнаружила местонахождение древнего библейского города Секелаг недалеко от южного городка Кирьят-Гат в Израиле.

На кадрах видно, как исследователи работают на месте массивных каменных сооружений, под которыми были найдены древняя посуда и емкости.

Раскопки начались еще в 2015 году на месте Хирбет аль-Раи, где эксперты обнаружили следы филистимского поселения, которое могло там находиться в XII-XI веках до нашей эры. Профессор Йосеф Гарфинкель из Института археологии Еврейского университета в Иерусалиме отметил, что полученные данные соответствуют месторасположению библейского города.

В библейской Книге Самуила сказано, что город Секелаг предоставит убежище будущему царю Давиду, когда ему нужно будет спрятаться от царя Саула.