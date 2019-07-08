Личные вещи и пуговицы обнаружили на месте пропавшего в 1941 году бомбардировщика ДБ-3

В Приморье на месте обломков бомбардировщика ДБ-3, который пропал в 1941 году, начнут искать останки экипажа. Об этом «Звезда» сообщил Ярослав Ливанский, глава поискового объединения «Авиапоиск» приморского регионального отделения «Поискового движения России».

«Удалось найти, подтвердить по номеру одного из двигателей, что это именно тот самый пропавший без вести ДБ-3 с экипажем старшего лейтенанта Ясырева Николая Константиновича. Сейчас стоит вопрос поиска останков. Потому что были обнаружены парашютные пряжки, часть личных вещей, пуговицы с якорем», - рассказал Ливанский.

По его словам, поиски продолжатся через неделю. Ливанский считает, что останки находятся где-то рядом, их могли прикопать охотники, которые обнаружили их спустя какое-то время.

Ливанский добавил, что история с самолетом началась еще в 2009 году. Тогда в Центральном военно-морском архиве впервые была обнаружена информация о пропавшем без вести бомбардировщике 50-го смешанного бомбардировочного авиаполка.

«В течение 10 лет буквально по квадратам мы пытались локализовать место падения самолета», - добавил глава поискового объединения «Авиапоиск» приморского регионального отделения «Поискового движения России».

ДБ-3 вылетел 27 ноября 1941 года во время непогоды. Возможные причины крушения: обледенение самолета или выработка топлива из-за потери ориентирования.