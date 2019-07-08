Партизанский костер зажгли на Кургане Дружбы в память о подвиге борцов с фашизмом

Партизанский костер зажгли на общей границе России, Белоруссии и Латвии. Сотни людей собрались там, чтобы вспомнить подвиг борцов с фашизмом. Место встречи не меняется уже шесть десятков лет. Это Курган Дружбы, возведенный из земли, на которой во время войны гибли партизаны и красноармейцы тогда единой страны.

Теперь мемориал находится в запретной зоне, и подходить к нему нельзя. Но у настоящей дружбы границ не бывает.

«Когда есть желание - границы не будут препятствием. Потому что у нас есть общая память о Великой Отечественной войне, поэтому границы никогда не будут сдерживать», - уверен Алексей Романов, герой РФ, референт Управления Президента по общественным проектам.

Себежскому району Псковской области присвоено почетное звание «Край партизанской славы». Оттуда в 1941 году сражаться с нацистскими оккупантами в лес ушли десятки тысяч человек. Благодаря деятельности партизанских бригад на Псковщине гитлеровцы несли ощутимые потери, были сорваны планы наступления на Москву и Ленинград. «Партизанский костер» на юбилейной 60-й встрече у Кургана Дружбы зажгли в память о тех, кого нельзя забывать.