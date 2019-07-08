На Курилах поисковики нашли останки советского воина

Поисковики обнаружили на северокурильском острове Шумшу останки красноармейца, погибшего в августе 1945 года. О находке сообщило сахалинское региональное отделение «Поискового движения России».

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Останки советского воина были найдены в субботу, 6 июля. Поисковики проводили раскопки японских траншей и в районе одного из бывших танковых рвов обнаружили бойца Красной армии. Сделать это удалось после того, как металлоискатель зафиксировал шлем солдата. Его личность еще предстоит установить.

Активисты уже много лет проводят поисковые работы на острове Шумшу. За это время были подняты останки более сотни советских и японских воинов, а также предметы быта и именные вещи солдат. Находки обнаруживают у подножья двух высот на северо-востоке острова, где проходили самые кровопролитные бои советских десантников с японскими танками.

Восемнадцатого августа 1945 года советский десант начал штурм укрепленного японского острова Шумшу. В результате около 1500 человек, по данным историков, погибли и пропали без вести.