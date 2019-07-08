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В Приморье обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3

Андрей Аркадьев
06:55 08.07.2019
Самолет мог упасть из-за обледенения или почти полной выработки топлива из-за потери ориентировки во время снегопада.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: aviapoisk_dfo, instagram

Советский бомбардировщик ДБ-3, потерпевший крушение во время Великой Отечественной войны, обнаружен спустя много лет, сообщает поисковое объединение «Авиапоиск» приморского регионального отделения «Поискового движения России».

© aviapoisk_dfo, instagram

Работа по поиску самолета начата еще в 2009 году после изучения военных архивов, когда стала известна история крушения летательного аппарата.

© aviapoisk_dfo, instagram

ДБ-3 №392210, входивший в состав 50-го смешанного бомбардировочного авиаполка военно-воздушных сил Тихоокеанского флота вылетел 27 ноября 1941 года. Управлял воздушным судном пилот Константин Ясырев.

© aviapoisk_dfo, instagram

В тот день стояла облачная погода, было холодно, шел обильный снегопад и дул сильный ветер. Самолет занесло в сторону села Виноградовка, последний раз его видели в 30 километрах к юго-востоку от населенного пункта, где его и обнаружили современные поисковики. В 1941 году поиски ДБ-3 не дали никаких результатов.

© aviapoisk_dfo, instagram

Бомбардировщик не был сбит. По предварительной версии, крушение произошло из-за обледенения машины, другая вероятная причина ЧП - самолет выработал все топливо, поскольку потерял ориентирование из-за плохой погоды.

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