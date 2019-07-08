В Смоленске наши останки, которые могут принадлежать соратнику Наполеона

Во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске археологи обнаружили останки, которые могли принадлежать генералу Гюдену, являвшемуся одним из ближайших соратников императора Франции Наполеона I Бонапарта. Об этом сообщила РИА Новости вице-президент фонда развития русско-французских исторических инициатив Мария Катасонова.

По ее словам, раскопки длились достаточно долго. Специалисты искали останки французского генерала Гюдена, который был смертельно ранен в битве при Валутиной горе. Согласно разным источникам - и французским, и российским - он был захоронен на Королевском бастионе.

«Нам удалось найти останки, по косвенным признакам, с большой долей вероятности можно сказать, что это генерал Гюден», - рассказала Катасонова.

По ее словам, имя Гюдена дважды упоминается на Триумфальной арке в Париже. Источники утверждают, что он был похоронен «как великий воин» в одиночной могиле в центре Бастиона.

«У останков отсутствует левая нога, она обрублена - как раз такое ранение получил генерал и от него он впоследствии скончался. Вторая нога была повреждена, и это тоже видно на останках», - добавила Катасонова.

Предполагается, что для ДНК-экспертизы в Москву приедет прямой потомок генерала Гюдена, который уже согласился на анализ. Если информация подтвердится, то после всех процедур останки «первого наполеоновского генерала, который был найден», перезахоронят во Франции.