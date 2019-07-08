Путин объявил 2020-й годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Организация возложена на комитет «Победа».
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В России в следующем году будет проводиться Год памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и в целях сохранения исторической памяти. Соответствующий указ подписан президент Владимир Путин.
«Организацию и проведение возложить на Российский организационный комитет "Победа"», - говорится в документе.
Координацией деятельности комитета займется администрация президента РФ, следует из указа. Российскому правительству, в свою очередь, поручено в течение месяца обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.
«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия», - поясняется в указе.