Путин объявил 2020-й годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной

В России в следующем году будет проводиться Год памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и в целях сохранения исторической памяти. Соответствующий указ подписан президент Владимир Путин.

«Организацию и проведение возложить на Российский организационный комитет "Победа"», - говорится в документе.

Координацией деятельности комитета займется администрация президента РФ, следует из указа. Российскому правительству, в свою очередь, поручено в течение месяца обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.