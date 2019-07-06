В Париже показали «цифровые» фото из Царского Села начала 20 века

Выставка цветных репродукций фотографий начала 20 века из дворцов Царского Села открылась в Париже. На экспозиции в Российском духовно-культурном православном центре представлены снимки, которые сделал фотограф Андрей Зеест через несколько месяцев после отречения от престола императора Николая II.

Посетителям выставки демонстрируют почти четыре десятка фотографий: 11 черно-белых из коллекции императорской семьи (их подлинники находятся в США) и 27 автохромов, выполненных не на пленку, а при помощи стеклянных плашек с особым покрытием. Технология обеспечивает высокую четкость изображения, сравнимую с современными цифровыми снимками.

«Эти фотографии - бесценный материал для нас, потому что мы уже несколько лет работаем над воссозданием интерьеров Александровского дворца», - цитирует ТАСС представителя музея.

По ее словам, автохромы используют также и для реставрации декоративных элементов и мебели. Сейчас в распоряжении музея находятся более 90 цветных фотографий. Представленные на выставке посетители смогут увидеть до 25 августа.