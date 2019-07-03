Освобождение Минска: город-герой отмечает 75 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Они шли в одном строю, освобождая Белоруссию, - русские, украинцы, армяне, казахи и молдаване.

Тысячу сто дней длилась оккупация Минска. За три года погиб каждый третий житель республики, население которой тогда составляло более двух миллионов человек.

От самой довоенной столицы почти ничего не осталось. Уцелела всего четверть всех строений города. Стоял даже вопрос о том, стоит ли восстанавливать его, или лучше снести и отстроить заново.

Нацисты превратили красивейший, цветущий город в выжженное поле с лагерями смерти. На территории современной Белоруссии их было 260. Захватчики не жалели никого: ни стариков, ни женщин, ни детей. Одна из самых страшных историй - Хатынь - деревня, которую нацисты сровняли с землей, а всех ее жителей загнали в сарай и заживо сожгли.

Операция по освобождению Белоруссии под кодовым названием «Багратион» - одна из самых масштабных и решающих в истории Великой Отечественной.

Взять Минск удалось не с первой попытки. Во-первых, немцы придавали крайне важное стратегическое значение этому направлению, а во-вторых, и сегодня крайне сложная местность на подступах к городу, сплошные болота.

В операции по освобождению принимали участие войска четырех фронтов. Три Белорусских и 1-й Прибалтийский.

Третьего июля 1944 года на рассвете советские войска ворвались в Минск. Немцы оказались не готовы к такому стремительному и массированному наступлению.

Первыми в столицу Белоруссии вошли бойцы 4-й Гвардейской танковой бригады 2-го Тацинского корпуса под командованием молодого полковника Олега Лосика. Этот танк на одной из главных площадей Минска напротив Дворца Республики установлен в знак памяти и благодарности танкистам-освободителям. На броне белой краской написана буква «л». По первой букве фамилии комбрига обозначали боевые машины бригады. В данном случае - Лосик.

Завершатся памятные мероприятия парадом у стелы «Минск - город-герой». Он пройдет вечером. В нем принимают участие военные восьми иностранных государств, в том числе российские военнослужащие и бойцы Народно-освободительной армии Китая. Завершится парад салютом в честь героев-освободителей.

Сегодня же в Москве также прогремит праздничный салют в ознаменование 75-й годовщины освобождения города-героя.