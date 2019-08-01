Минобороны опубликовало уникальные кадры Каунаса после освобождения от фашистов

Минобороны РФ опубликовало ранее неизвестные широкой публике документы, посвященные освобождению бывшей временной столицы Литвы - Каунаса - от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня отмечается 75-я годовщина этого события.

Так, среди документов - кадры с видами на разрушения города сразу после его освобождения, снятые начальником штаба инженерных войск 3-го Белорусского фронта полковником Шифриным.

В альбоме представлены не только панорамные снимки разрушенного города, но и состояние ключевых зданий Каунаса на конец августа 1944 года: здания железнодорожного вокзала, мост через реку Неман, телеграф, почтамт.

© Фото: Минобороны РФ

Кроме того, особый интерес для исследователей и интересующихся граждан представляют рассекреченные документы о зверствах гитлеровцев на территории города.

В спецсообщении «СМЕРШ» от 27 августа 1944 года подробно рассказано о создании гестаповцами в Каунасе трех концлагерей для еврейского населения. В документе описан нечеловеческие условия жизни в гетто, приведены факты зверского уничтожения еврейской части населения Каунаса во время оккупации Литовской ССР гитлеровскими войсками.

В гетто были согнаны все евреи, проживающие в Каунасе, численностью около 40 тысяч человек.

© Фото: Минобороны РФ

6 августа 1944 года после освобождения Каунаса и близлежащих сел и хуторов начальником политотдела 5-й армии полковником Никитенковым было составлено донесение о фактах массового истребления фашистами мирных жителей и советских военнопленных. Например, во время каторжных работ на одном из фортов людей заставляли работать на пределе человеческих возможностей, выдавая им в день всего 100 граммов хлеба.

Самую страшную расправу немцы учинили над советскими военнопленными в 336-ом лагере 6-го форта, где голодной смертью было замучено более 30 тысяч человек.

© Фото: Минобороны РФ

Всего фашисты уничтожили в Каунасе до 40 тысяч советских граждан и военнопленных, а также более 50 тысяч человек, привезенных из Франции, Бельгии, Венгрии, Чехословакии и других стран.