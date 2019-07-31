Победа в войне за час: топ самых быстрых войн в истории
История человечества насчитывает бесчисленное количество войн и конфликтов. Некоторые из них, особенно в древности и средние века, могли длиться десятилетиями. Вспомним хотя бы конфликт Англии и Франции, который сотрясал Европу на протяжении всего XIV века и сохранился в памяти как Столетняя война. Время шло, и страны все чаще и чаще предпочитали разрешать свои споры за столом переговоров, а не на полях сражений. Но, к сожалению, не все можно уладить словами, и войны продолжали и продолжают вестись, хоть и не такие долгие. Некоторые конфликты, которые можно отнести к современной истории мира, были настолько скоротечны, что почти мгновенно исчезли из поля зрения простых людей и даже некоторых военных историков. Были такие войны, которые длились меньше одной недели и даже меньше часа, именно о таких конфликтах и пойдет речь.
Агашерская война - Рождество по-африкански
Начнем с Агашерской войны, которая продлилась шесть дней - с 25 по 30 декабря 1985 года - и известна как Рождественская война. Боевые действия происходили на границе между африканскими государствами Мали и Буркина-Фасо. Причиной конфликта стала Агашерская полоса - небольшая территория на границе стран, богатая минеральными ресурсами, нефтью и природным газом.
Государства пытались договориться о разделении этой спорной территории в течение десяти лет, однако видимых успехов переговоры так и не принесли.
В день католического Рождества, 25 декабря 1985 года, малийская армия начала наступление в сторону Агашерской полосы. Малийские солдаты были хорошо вооружены и подготовлены.
И лишь 30 декабря Мали и Буркина-Фасо пришли к договоренности и объявили о прекращении огня. За шесть дней войны погибло, по некоторым данным, до 300 человек. Однако после этой шестидневной войны начались долгий процесс вывода войск со спорной территории и обмен пленными. Лишь спустя год удалось окончательно разрешить этот спор благодаря суду ООН. По его решению территория Агашерской полосы была разделена поровну между соперниками.
Какая война продлилась меньше часа, можно ли захватить территорию другой страны, используя туристический справочник, читайте в еженедельнике «Звезда».