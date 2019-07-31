Победа в войне за час: топ самых быстрых войн в истории

История человечества насчитывает бесчисленное количество войн и конфликтов. Некоторые из них, особенно в древности и средние века, могли длиться десятилетиями. Вспомним хотя бы конфликт Англии и Франции, который сотрясал Европу на протяжении всего XIV века и сохранился в памяти как Столетняя война. Время шло, и страны все чаще и чаще предпочитали разрешать свои споры за столом переговоров, а не на полях сражений. Но, к сожалению, не все можно уладить словами, и войны продолжали и продолжают вестись, хоть и не такие долгие. Некоторые конфликты, которые можно отнести к современной истории мира, были настолько скоротечны, что почти мгновенно исчезли из поля зрения простых людей и даже некоторых военных историков. Были такие войны, которые длились меньше одной недели и даже меньше часа, именно о таких конфликтах и пойдет речь.

Агашерская война - Рождество по-африкански



Начнем с Агашерской войны, которая продлилась шесть дней - с 25 по 30 декабря 1985 года - и известна как Рождественская война. Боевые действия происходили на границе между африканскими государствами Мали и Буркина-Фасо. Причиной конфликта стала Агашерская полоса - небольшая территория на границе стран, богатая минеральными ресурсами, нефтью и природным газом.

© Фото из архива

Государства пытались договориться о разделении этой спорной территории в течение десяти лет, однако видимых успехов переговоры так и не принесли.

В день католического Рождества, 25 декабря 1985 года, малийская армия начала наступление в сторону Агашерской полосы. Малийские солдаты были хорошо вооружены и подготовлены.

И лишь 30 декабря Мали и Буркина-Фасо пришли к договоренности и объявили о прекращении огня. За шесть дней войны погибло, по некоторым данным, до 300 человек. Однако после этой шестидневной войны начались долгий процесс вывода войск со спорной территории и обмен пленными. Лишь спустя год удалось окончательно разрешить этот спор благодаря суду ООН. По его решению территория Агашерской полосы была разделена поровну между соперниками.

© Фото из архива

Какая война продлилась меньше часа, можно ли захватить территорию другой страны, используя туристический справочник, читайте в еженедельнике «Звезда».