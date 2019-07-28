Военная прокуратура ищет родственников главных военных прокуроров

Главная военная прокуратура в рамках проводимой систематической работы по увековечению памяти о ветеранах органов военной прокуратуры объявила о поиске родственников главных военных прокуроров Татаринцева, Сегаля, Кузьмина, Павловского, Ланды, Орловского, Гаврилова, Носова, Вавилова и Варского.

Ведомство предоставило биографические сведения о своих бывших сотрудниках. Если вы узнали среди этих людей своих родственников, просьба откликнуться и обратиться в Главную военную прокуратуру по адресу: пер. Хользунова, д.14, г. Москва, 119160, телефоны дежурного: (495) 693-64-17, (495)-693-13-60 (факс), адрес электронной почты: app@gvp.rsnet.ru.

Татаринцев Николай Иванович

(Главный военный прокурор с сентября 1922 года по январь 1923 года)

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Родился Николай Иванович Татаринцев 25 ноября 1892 года в г. Подольске Московской области в семье рабочего. С тринадцати лет работал на заводе подручным. Окончил три курса Института народного хозяйства им. Плеханова. В 1909 году вступил в Российскую социал-демократическую партию и примкнул к большевикам.

В революционные годы Татаринцев Н.И. активно участвовал в выступлениях против Временного правительства, за что подвергался арестам; занимался депутатской деятельностью, был председателем Царскосельского Совета рабочих и крестьянских депутатов в г. Петрограде. После революции принимал участие в отражении наступления на г. Петроград войск генерала Краснова; организовывал обучение военному делу рабочих дружин, одновременно исполнял обязанности комиссара по продовольствию.

В 1918–1920 годы Н.И. Татаринцев, будучи командиром Оршанского полка, комиссаром одной из стрелковых дивизий, награжден орденом Красного Знамени.

С мая по сентябрь 1920 года исполнял обязанности заведующего секретным отделом, заместителя председателя Иркутской губернской ЧК.

С сентября 1920 года по июль 1921 года служил председателем революционного военного трибунала 5-й армии в Иркутске; с июля 1921 года по январь 1923 года - членом Военной коллегии Верховного Трибунала ВЦИК, а затем там же стал первым Главным военным прокурором воссозданной в 1922 году прокуратуры станы.

В октябре 1925 года Н.И. Татаринцева уволили с военной службы в запас и исключили из списков военного юридическо-политического состава РККА. В 1936 году Николай Иванович арестован органами НКВД и осужден «за контрреволюционную деятельность» к пяти годам лишения свободы. Умер он в результате болезни 8 июня 1951 года.

В августе 1968 года по протесту первого заместителя Генерального прокурора СССР Президиумом Московского городского суда уголовное дело в отношении Н.И. Татаринцева прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Сегаль Моисей Абрамович

(Главный военный прокурор с февраля 1923 года по май 1924 года)

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Родился Моисей Абрамович Сегаль 9 июня 1881 года в г. Шавли Ковенской губернии (Литва) в семье служащего. В 1910 году окончил коммерческое училище, в 1916 году - ветеринарный институт.

В марте 1916 года Моисей Абрамович призван в армию младшим ветеринарным врачом 78-й парковой артиллерийской бригады, а в январе 1917 года - ветеринарным врачом 650-го инженерного рабочего транспорта. Примкнул к революционному движению и в марте 1917 года стал председателем полкового комитета.

В ноябре 1918 года избран членом Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов.

В 1920 году М.А. Сегаль окончил юридический факультет Ростовского университета и назначен членом Революционного военного трибунала Кавказского фронта, а в феврале 1921 года – заместителем председателя того же трибунала.

Как одного из опытнейших и образованнейших работников М.А. Сегаля в сентябре 1922 года назначили первым военным прокурором Московского военного округа.

В феврале 1923 года Сегаль назначен на должность военного прокурора Военной коллегии Верховного Суда РСФСР (Главного военного прокурора) и этот пост он занимал до расформирования военной прокуратуры при Верховном Суде РСФСР (до 1 мая 1924 года), после чего некоторое время работал младшим помощником Прокурора Верховного Суда СССР, а затем - прокурором при Народном комиссариате юстиции РСФСР.

В марте 1925 года по решению ЦК ВКП(б) Сегаля откомандировали

в Белорусскую ССР, где с апреля 1925 года по июнь 1928 года он возглавлял Наркомат юстиции и был Прокурором БССР. В течение трех созывов состоял членом ЦИК БССР и кандидатом в члены его Президиума.

Впоследствии М.А. Сегаль стал директором Московского государственного педагогического института. С июня 1938 года он состоял также членом Ученого совета Института права Академии наук. В период своей научно-педагогической деятельности публиковал статьи о совершенствовании законодательства о судоустройстве, уголовно-процессуальной деятельности.

Кузьмин Николай Николаевич

(Главный военный прокурор с мая 1924 года по ноябрь 1925 года)

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Родился Николай Николаевич Кузьмин 22 марта 1883 года в г. Петербурге в семье военнослужащего. В 1901 году, окончив гимназию «человеколюбивого» общества, Николай Николаевич поступил в Петербургский университет и вскоре принял участие в революционной работе организации, разделявшей социал-демократические взгляды.

После Февральской революции 1917 года Н.Н. Кузьмин вернулся в г. Петроград, где стал председателем Гатчинского Совета рабочих и солдатских депутатов. В октябре активно участвовал в подготовке вооруженного восстания в пригородах Петрограда и на Путиловском заводе. Затем, будучи комиссаром, организовывал выход из окружения гвардейских корпусов и штаба Юго-Западного фронта, принимал активное участие в ликвидации банд Петлюры. За проявленные мужество и героизм награжден двумя орденами Красного Знамени. В 1924 году окончил Военно-академические курсы высшего комсостава Красной Армии.

1 мая 1924 года Николая Николаевича назначили на должность помощника Прокурора Верховного Суда СССР по военной прокуратуре и Военной коллегии.

При нем происходило становление прокурорского надзора в Красной Армии, распределялись, обучались и набирали первый практический опыт кадры. Под его непосредственным руководством осуществлялась разработка правовой базы деятельности военных прокуратур: новые штаты военных прокуратур мирного времени, упорядочение их дислокации, увеличение численности и улучшение материального обеспечения.

17 ноября 1925 года последовал его перевод на партийно-политическую работу в войска.

15 мая 1937 года Николая Ивановича арестовали и зачислили в разряд «врагов народа». После короткого суда в октябре 1937 года расстреляли, а почти через двадцать лет посмертно реабилитировали.

23 марта 1957 года по заключению Главной военной прокуратуры Военной коллегией Верховного Суда СССР уголовное дело в отношении его было прекращено за отсутствием состава преступления.

Павловский Петр Ильич

(Главный военный прокурор с ноября 1925 года по октябрь 1928 года)

Родился Петр Ильич Павловский 4 сентября 1891 года в г. Замостье Люблинской губернии.

С 1914 года - на военной службе, участвовал в Первой мировой войне. В 1918 году добровольно вступил в ряды РККА, где проходил службу до 1920 года на различных командных должностях. В 1919 году, будучи комиссаром Окружного управления всеобуча, он одновременно исполнял обязанности следователя Петроградского губернского ЧК.

В 1921–1925 годах Павловский П.И. служил на различных партийных и командных должностях, в том числе начальником политуправления Орловского округа, членом Московского городского совета, Хамовнического районного комитета РКП(б), помощником командующего войсками Московского военного округа.

В ноябре 1925 года Павловского П.И. назначили на должность старшего помощника Прокурора Верховного Суда СССР по военной прокуратуре.

В феврале 1928 года он привлек внимание руководства прокуратуры к проблемам, игнорирование которых впоследствии привело к массовым репрессиям, а именно к тому, что деятельность которой ОГПУ была регламентирована многими закрытыми для прокурорского надзора инструкциями и актами.

В 1928 году Павловский П.И. был освобожден от занимаемой должности и уволен с военной службы.

В 1937 году его попытки в бытность Главным военным прокурором противодействовать произволу, борьбу с незаконными арестами и перегибами следствия в квалифицировали как враждебную деятельность, направленную на подрыв дисциплины в Красной Армии. В январе 1938 года Петра Ильича арестовали, исключили из партии, осудили Особым совещанием «за антисоветскую деятельность». В лагере Павловский скончался.

В 1958 году была проведена проверка обоснованности его осуждения, установлена бездоказательность и абсурдность обвинений Павловского П.И. в антисоветской деятельности.

17 апреля 1958 года уголовное дело в отношении Павловского прекращено за отсутствием состава преступления.

Ланда Майер Моисеевич

(Главный военный прокурор с октября 1928 года по декабрь 1930 года)

Родился Майер Моисеевич Ланда в 1890 году в г. Туле. С четырнадцати лет участвовал в революционной деятельности. В годы Гражданской войны Майер Моисеевич был начальником политуправления ряда армий на Южном

и Западном фронтах, после ее окончания – членом Военного Совета – начальником политуправления Северо-Кавказского военного округа.

В 1927 году - заместителем начальника Главного политического управления (ГПУ) РККА, а с октября 1928 года - Главным военным прокурором Красной Армии. Награжден орденом Красного Знамени.

В октябре 1928 года Майер Моисеевич Ланда назначен Главным военным прокурором.

Заложенные М.М. Ландой идеи организационного оформления военной прокуратуры как самодостаточной структуры нашли свое отражение

в Положении о Верховном Суде СССР и Прокуратуре Верховного Суда СССР от 24 июля 1929 года, в котором упоминается Центральная военная прокуратура как структурное подразделение Прокуратуры Верховного Суда СССР.

В декабре 1930 года Майера Моисеевича освободили от должности старшего помощника Прокурора Верховного Суда СССР по военной прокуратуре и перевели на другую работу - редактором газеты «Красная звезда». В 1937 году его задержали в редакции газеты, арестовали без санкции прокурора и предъявили обвинение в том, что он является одним из руководителей антисоветской троцкистской оппозиции. В итоге в апреле 1938 года бывшего Главного военного прокурора - армейского комиссара 2 ранга М.М. Ланда Военной коллегией Верховного Суда СССР на основании статей 58-7, 58-8 и 58-11 УК РСФСР приговорили к расстрелу.

В ходе проверки, проведенной в 1956 году, данные о принадлежности Ланды М.М. к оппозиционным или антипартийным группировкам подтверждения не нашли.

По заключению Главной военной прокуратуры, уголовное дело в отношении него определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 18 февраля 1956 года прекращено за отсутствием состава преступления.

Орловский Сергей Николаевич

(Главный военный прокурор с декабря 1930 года по март 1935 года)

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Родился Сергей Николаевич Орловский в 1891 году в г. Рославле Смоленской области. В 1914 году окончил юридический факультет Московского университета, а в 1916 году - Владимирское военное училище. Затем стал членом ВКП(б). В дни Октябрьской революции он председательствовал в Военно-революционном комитете 4-го армейского корпуса, затем состоял членом Рославльского исполкома. За боевые заслуги он награжден двумя орденами Красного Знамени. С августа 1922 года Орловский служил в органах военной прокуратуры, сначала в должности военного прокурора Северо-Кавказского военного округа, а с 1924 по 1930 год военным прокурором Московского военного округа.

В 1930 году последовало его назначение старшим помощником Прокурора Верховного Суда СССР по военной прокуратуре.

С.Н. Орловский был первым военным прокурором в Советской России, занимавшим должность, которая стала именоваться «старший помощник Прокурора СССР - Главный военный прокурор РККА».

Новый Главный военный прокурор привлекал внимание вышестоящего руководства к нарушениям законов в деятельности ОГПУ он требовал от подчиненных, чтобы «по всем без исключения уголовным делам, направляемым особыми отделами в военные трибуналы либо на внесудебное рассмотрение, давались письменные заключения об обоснованности и доказанности предъявленных обвинений». Копии таких заключений предписывалось представлять в Главную военную прокуратуру для контроля.

Годы сложной и напряженной работы повлияли на здоровье Сергея Николаевича. Ему рекомендовали выехать на лечение в Германию,

где 1 ноября 1935 года он скончался.

Гаврилов Павел Филиппович

(И.о. Главного военного прокурора с декабря 1930 года по март 1935 года)

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Родился Павел Филиппович Гаврилов 28 октября 1898 года в д. Ситское Юхновского района Смоленской губернии в семье рабочего. Окончив в 1910 году курс начальной школы, начал трудовую деятельность рабочим по укладке мостов. Участвовал в Первой мировой войне. Вступив в Красную Армию, посвятил всю последующую службу военной юстиции, начал ее в январе 1920 года в качестве письмоводителя реввоентрибунала 5-й армии.

После окончания боевых действий Гаврилов получил назначение

в Московский военный округ. В январе 1924 года он вступил в должность военного следователя военного трибунала 6-й стрелковой дивизии, затем военных трибуналов 10-й кавалерийской дивизии, 2-го стрелкового корпуса и гарнизона г. Москвы. Занимал должности помощника военного прокурора 2-го стрелкового корпуса и гарнизона г. Москвы, помощника военпрокурора МВО.

В 1935 году П.Ф. Гаврилов назначен на первую свою самостоятельную должность – военного прокурора 10-го стрелкового корпуса. В июне

1938 года он уже военный прокурор Балтийского флота. А через год – заместитель Главного военного прокурора.

При непосредственном участии П.Ф. Гаврилова был укреплен надзор за следствием, производившимся следователями НКВД, за законностью в деятельности должностных лиц в целом.

Наведен порядок в кадрах органов военной прокуратуры, улучшены исполнительская дисциплина и морально-психологический климат в коллективах прокуратур.

Несмотря на то, что Павел Филиппович Гаврилов не был назначен на должность Главного военного прокурора, но поскольку фактически исполнял ее свыше полутора лет (с августа 1939 года по март 1941 года), то вошел в историю органов военной прокуратуры как один из ее руководителей.

Однако следует отметить, что Главным военным прокурором Павел Филиппович все же стал, только не Красной Армии, а Военно-Морского Флота. В этой должности он прослужил всю Великую Отечественную войну.

За проявленное мужество П.Ф. Гаврилов удостоен двух орденов Красного Знамени, ордена Ленина и других наград. В запас его уволили по состоянию здоровья 1 декабря 1948 года.

Умер в 1970 году.

Носов Владимир Иванович

(Главный военный прокурор с марта 1941 года по март 1945 года)

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Родился Владимир Иванович Носов 28 июля 1897 года в с. Пашково Бузулукского района Чкаловской (ныне Самарской) области в крестьянской семье. В мае 1916 года, в разгар Первой мировой войны, он был призван в армию и после окончания учебного подразделения направлен на Северный фронт.

Во время Октябрьской революции 1917 года участвовал в охране Новгородского Совета рабочих и солдатских депутатов.

С началом Гражданской войны партизанил в Сибири. С декабря 1919 года оказался в частях регулярной Красной Армии. В 1921 году, по окончании Сибирского рабоче-крестьянского университета в г. Омске, продолжил службу в Красной Армии. В период с 1923 по 1931 год участвовал в операциях по борьбе с басмачеством на территории Туркменистана.

Службу в органах военной прокуратуры В.И. Носов начал в апреле 1929 года с должности помощника военного прокурора 1-й Туркестанской стрелковой дивизии Среднеазиатского военного округа. В том же году назначен военным прокурором 7-й отдельной Туркестанской кавалерийской бригады, последовательно занимал должности помощника, заместителя военного прокурора округа. В августе 1937 года стал военным прокурором Северо-Кавказского военного округа, с августа 1938 года - Киевского Особого военного округа, с января 1940 года - Ленинградского военного округа и по совместительству - Киевского Особого военного округа.

27 марта 1941 года назначен Главным военным прокурором Красной Армии, которую возглавлял практически на протяжении всего периода Великой Отечественной войны.

Занимая столь ответственный пост, В.И. Носов побывал почти на всех фронтах, а на более важных направлениях - по нескольку раз. Своим примером учил прокуроров фронтов, армий и дивизий, каким образом строить работу военных прокуратур в условиях боевых действий.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, многими медалями.

Умер в 1973 году.

Афанасьев Николай Порфирьевич

(Главный военный прокурор с марта 1945 года по июль 1950 года)

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Родился Николай Порфирьевич Афанасьев родился 17 февраля 1902 года в г. Вятке в семье служащего. Трудовую деятельность начал с пятнадцати лет писарем в Земской управе. Весной 1919 года Николай Порфирьевич добровольно поступил в армию, участвовал в боях с белочехами. Уволившись по болезни, в период с 1920 по 1922 год руководил уголовным розыском в г. Мамадыш (Татарская АССР).

В органы военной юстиции Н.П. Афанасьев поступил в 1924 году. Начинал работу военным следователем военного трибунала 1-й Казанской стрелковой дивизии, помощника военного прокурора корпуса в г. Ленинграде, военного прокурора корпуса в г. Новгороде и дивизии в г. Батуми, помощника военного прокурора Северо-Кавказского военного округа, заместителя военного прокурора Московского военного округа, военного прокурора Орловского военного округа. С ноября 1939 года – заместитель Главного военного прокурора.

С началом Великой Отечественной войны в связи с эвакуацией Прокуратуры СССР, Н.П. Афанасьев стал ее полномочным представителем в г. Москве. Благодаря ему и его помощникам, их поистине титаническим усилиям прокурорско-судебная система начала функционировать уже через несколько недель.

С 1942 года по 26 марта 1945 года Николай Порфирьевич занимал пост Главного военного прокурора железнодорожного транспорта.

В 1945 году Н.П. Афанасьева назначили Главным военным прокурором.

8 февраля 1949 года стал заместителем Генерального прокурора СССР, оставшись также в должности Главного военного прокурора Вооруженных Сил СССР, что значительно повысило статус органов военной прокуратуры.

Н.П. Афанасьев награжден тремя орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Трудового Красного Знамени и Красной Звезды, многими медалями.

В отставку Н.П. Афанасьев уволен в 1950 году в звании генерал-лейтенанта юстиции. Умер в 1979 году.

Вавилов Афанасий Павлович

(Главный военный прокурор с июля 1950 года по октябрь 1954 года)

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Афанасий Павлович Вавилов родился в 1902 году в с. Безруково Нижнеломовского района Пензенской области в крестьянской семье. С тринадцати лет начал самостоятельную трудовую деятельность.

После установления советской власти его приняли на службу в Верхне-Удельскую госполитохрану (подразделение ЧК). С августа 1920 года на оперативной работе в Петропавловском уездном бюро Омской губернии, занимал должности оперативного комиссара, коменданта и уполномоченного Акмолинской ЧК, уполномоченного особого отдела в г. Иркутске.

В ноябре 1922 года он стал военным следователем военного трибунала 5-й армии в г. Иркутске. Затем была служба в военных трибуналах Туркестанского фронта, стрелковой дивизии Московского военного округа, корпуса во Владимире, Отдельной дивизии особого назначения имени Ф.Э. Дзержинского.

В 1931 году, по окончании Московского института советского права и строительства, А.П. Вавилова назначили прокурором при Народном комиссариате юстиции РСФСР.

В феврале 1933 года его перевели на должность помощника военного прокурора войск ОГПУ Московской области, а через год - военного прокурора при Главной военной прокуратуре РККА, затем - помощника Прокурора СССР по кадрам. В ноябре 1935 года он назначен заместителем военного прокурора войск НКВД Московской области, в августе 1937 года Афанасий Павлович возглавил эту прокуратуру, а через год стал военным прокурором войск НКВД Московского округа.

В этой должности он встретил начало войны с фашистской Германией, на протяжении которой был военным прокурором Управления группы армий, Резервного фронта, отдельной армии Средне-Азиатского военного округа в Ташкенте, в дальнейшем - военным прокурором этого же округа.

В сентябре 1942 года А.П. Вавилова назначили заместителем Главного прокурора Военно-Морского Флота.

В январе 1944 года Вавилов стал заместителем Прокурора СССР - начальником по специальным делам Прокуратуры СССР. В его обязанности входило осуществление надзора за НКВД.

В июне 1950 года Афанасий Павлович Вавилов назначен Главным военным прокурором и занимал этот ответственный пост по октябрь 1954 года. Умер в 1964 году.

Варской Евгений Иванович

(Главный военный прокурор с ноября 1954 года по февраль 1957 года)

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Родился Евгений Иванович Варской 12 марта 1904 года в г. Медыни Калужской губернии в семье рабочего. После окончания в 1925 году Московского государственного университета Е.И. Варской работал инструктором Сибирского краевого суда в г. Новосибирске, затем трудился в должности запасного судьи, члена окружного суда в г. Ачинске и Западно-Сибирского краевого суд.

С февраля 1932 года Е.И. Варской призван в кадры Красной Армии.

В том же году по представлению военного прокурора Сибирского военного округа назначен на должность военного следователя военной прокуратуры пограничных и внутренних войск ОГПУ по Западно-Сибирскому краю.

В 1933-1945 годы Е.И. Варской проходил службу в должностях: военного следователя военной прокуратуры Сибирского военного округа, военного прокурора стрелковой дивизии, и. о. помощника военного прокурора Сибирского военного округа по спецделам, военного прокурора 1-го отдела Главной военной прокуратуры, военного прокурора стрелкового корпуса, начальника судебно-следственного отделения 1-го отдела 1-го управления Главной военной прокуратуры, начальника этого отдела.

По окончании войны, в августе 1945 года, он вступил в должность военного прокурора Ставропольского, а в августе 1946 года - Таврического военного округа. 9 января 1950 года он возглавил военную прокуратуру Группы советских войск в Германии, 31 января 1951 года возвратился в Москву, став заместителем Главного военного прокурора.

25 ноября 1954 года Е.И. Варской назначен Главным военным прокурором и ему присвоено воинское звание генерал-лейтенанта юстиции.

За время службы в органах военной прокуратуры Евгений Иванович награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Красного Знамени, медали «За оборону Москвы», «За боевые заслуги» и многие другие. 11 февраля 1957 года Е.И. Варской по состоянию здоровья покинул пост Главного военного прокурора.

Умер в 1969 году.