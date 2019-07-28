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Минобороны показало уникальные фотографии великих флотоводцев России

Наталья Вальханская
00:00 28.07.2019
Ко Дню Военно-морского флота на сайте российского оборонного ведомства открылся мультимедийный раздел с фотографиями, запечатлевшими ключевые моменты из жизни известных флотоводцев.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России

В День ВМФ на сайте военного ведомства открыт новый мультимедийный раздел с фотографиями, запечатлевшими наиболее интересные моменты из жизни главнокомандующих Военно-морского флота, командующих флотами, а также командиров легендарных кораблей и подводных лодок.

«Широкой общественности представлены как черно-белые, так и современные цветные фотоснимки из семейных альбомов, большинство из которых ранее никогда не публиковались», - рассказали в Минобороны России.

адмирал флота Николай Кузнецов
© Минобороны России
адмирал флота Николай Кузнецов

Раздел открывают фотографии главнокомандующих, стоявших у штурвала Советского и Российского флота последние 80 лет, чьими именами называли корабли: легендарный адмирал флота Советского Союза Николай Кузнецов, отец атомного флота России адмирал флота Советского Союза Сергей Горшков, адмирал Иван Юмашев, участвовавший в разгроме Квантунской армии, и другие.

Следом представлены фотоснимки флотоводцев, также внесших немалый вклад в развитие отечественного ВМФ, - адмиралы флота Георгий Егоров, Николай Смирнов, Владимир и Игорь Касатоновы, адмирал Федор Новоселов, вице-адмирал Георгий Неволин, контр-адмирал Владимир Коновалов, капитан 1 ранга Владимир Ваганов. Всего - более 30 фамилий военных моряков, выводивших Россию в Мировой океан.

адмирал флот Игорь Касатонов
© Минобороны России
адмирал флот Игорь Касатонов

«Интернет-пользователи по достоинству смогут оценить оформление раздела в морской стилистике с описаниями к фотографиям, содержащими интересные факты из жизни и службы флотоводцев», - добавили в Минобороны.

Не оставят равнодушными посетителей раздела фотоснимки адмирала Олега Ерофеева, под чьим руководством был введен в состав флота первый в России тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

адмирал Олег Ерофеев
© Минобороны России
адмирал Олег Ерофеев
адмирал Олег Ерофеев
© Минобороны России
адмирал Олег Ерофеев

Большой интерес вызовут фотографии из семейного альбома капитана 1 ранга Владимира Ваганова - участника испытаний на полную автономность подводной лодки Д-2.

Вице-адмирал Лев Матушкин на атомных ракетоносцах стратегического назначения совершил семь боевых походов подо льдами Арктики. Был одним из первопроходцев автономного подледного плавания. Под его командованием успешно проведены испытания новых ракетных комплексов, таких, как Д-4, Р-21.

вице-адмирал Лев Матушкин
© Минобороны России
вице-адмирал Лев Матушкин

Фотографии, отражающие важные этапы его службы, являются, по сути, фотолетописью становления отечественного подводного флота.

Серьезную роль в становлении современного флота играли и военные строители и инженеры, фотографии которых также представлены в разделе.

«Их умелые руки и пытливый ум создавали не только уникальные надводные и подводные корабли, но и инфраструктуру, базы, позволяющие выполнять необходимое обслуживание на должном уровне», - подчеркнули в ведомстве.

Фотоснимки генерала-полковника Леонида Шумилова отражают период перевооружения и перехода от дизельных подводных лодок к атомным, появления первого авианесущего крейсера. Ему, как начальнику Северовоенморстроя, довелось руководить строительством многих объектов, в том числе на Кольском полуострове.

генерала-полковника Леонида Шумилова
© Минобороны России
генерала-полковника Леонида Шумилова

Фотоархивы генерал-полковника Леонида Шумилова с мест суровых северных строек впечатляет грандиозностью решаемых военными строителями задач, в экстремальных условиях Заполярья творящих историю Военно-морского флота и страны в целом.

«Отдельно стоит также отметить, что накануне в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге открылась выставка «По волнам памяти» с фотографиями, представленными в новом мультимедийном разделе на сайте военного ведомства», - добавили в Минобороны России.

Материалы были подготовлены при участии «Фонда памяти полководцев Победы». 

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Минобороны показало уникальные фотографии великих флотоводцев России
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