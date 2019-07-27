Шойгу отметил важность сохранения истории подвигов для будущих поколений

Владимир Путин погрузился на дно Финского залива на автономном глубоководном аппарате «C-Explorer 3.11». Президент осмотрел затонувшую во время Великой Отечественной войны субмарину Щ-308 «Семга» и понаблюдал за установкой на судне мемориальной таблички.

На берегу острова Гогланд центр подводных исследований РГО развернул масштабную выставку экспонатов, которые были подняты археологами с борта судна, затонувшего в XIX веке у северо-восточной оконечности острова.

Редкие артефакты показали президенту РФ и министру обороны страны Сергею Шойгу. Во время осмотра экспозиции «Звезде» удалось пообщаться с главой российского военного ведомства.

«Главное - это, конечно, то, что мы должны если не восстановить, то, как минимум, сохранить для следующих поколений то, что покоится здесь. Постараться сделать так, чтобы сохранилась история и о гибели, и о создании, и о тех подвигах, которые были совершены, потому что в то время каждый такой выход - это подвиг», - сказал министр. «Такие места, как Гогланд, Тютерс, острова Курильской гряды Шумшу, Матуа - они, конечно, представляют собой то, что говорит о нашем прошлом в том первозданном и сохраненном виде», - добавил Шойгу.

Путин спустился на дно Финского залива, чтобы почтить память затонувших на борту Щ-308 «Семга» подводников. Подводная лодка подорвалась на немецкой мине в 1942 году. Глубина погружения составляла 50 метров.