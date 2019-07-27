В Москве откроют монумент словенцам, погибшим на территории РФ в годы войн

Монумент словенцам, которые погибли на территории России в годы двух мировых войн, будет открыт в Москве. Об этом рассказал глава Минкомсвязи России, сопредседатель российско-словенской межправкомиссии Константин Носков.

«Принято решение открыть в Москве монумент словенцам, погибшим на территории России в годы двух мировых войн», - заявил министр.

По словам Носкова, памятник установят в столице России в Парке Победы на Поклонной горе, «куда миллионы людей из России и со всего мира приходят, чтобы вспомнить трагедию двух мировых войн», уточнил он.

Глава Минкомсвязи РФ отметил, что историческая память - это залог сохранения мира, и не только «на пережившем многое европейском континенте, но и во всем мире», сообщает РИА Новости.

Напомним, в субботу, 27 июля, у Русской часовни под перевалом Вршич близ города Краньска Гора состоялись мемориальные мероприятия в честь русских солдат, которые погибли в этих местах во время Первой мировой войны.