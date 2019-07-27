В Кронштадте открыли сквер памяти о крейсере «Варяг»

В Кронштадте открыли сквер как символ дружбы с городом-партнером Инчхон Республики Корея и памяти легендарного крейсера «Варяг». Площадь благоустроенного пространства составила 1,8 гектаров, ландшафтный дизайн сквера выполнен в корейском стиле. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

«Мы создали сквер как символ развития добрых отношений между Россией и Республикой Корея, Санкт-Петербургом, Кронштадтом и Инчхоном» , - заявил на открытии сквера с участием местных жителей и южнокорейской делегации вице-губернатор Петербурга Олег Марков.

Он отметил, что в 2020 году Россия и Республика Корея отметят знаменательную дату - тридцатилетие со дня установления дипотношений.

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В Инчхоне в 2011 году была открыта площадь Санкт-Петербурга - она примыкает к акватории, где затоплен крейсер «Варяг». Сквер в Кронштадте примыкает к береговой линии Финского залива и акватории Большого кронштадтского рейда, оттуда в 1901 году «Варяг» ушел в поход.

Девятого февраля 1904 года в начале Русско-японской войны моряки «Варяга» и канонерской лодки «Кореец», отвергнув ультиматум командующего японской эскадры, вступили в бой рядом с корейским портом Чемульпо (ныне Инчхон) в Желтом море против 14 кораблей неприятеля. Потопив японский миноносец и повредив три судна, они вернулись на рейд Чемульпо, где отправили самостоятельно на дно поврежденный крейсер и взорвали канонерку.