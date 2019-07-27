Путин осмотрел артефакты, поднятые со дна Финского залива

Владимир Путин на острове Гогланд осмотрел коллекцию предметов, которые были подняты археологами с борта судна, затонувшего в XIX веке у северо-восточной оконечности острова.

В частности, президенту и сопровождавшему его главе Минобороны России Сергею Шойгу показали стеклянную и фаянсовую и стеклянную посуду, текстиль и сохранившийся секстант, поднятые с глубины.

Также Путин пообщался с двумя юными участниками образовательного проекта «Океанариум», которые очищали найденные артефакты от ила и грязи.

Сотрудник Центра подводных исследований РГО Роман Прохоров рассказал Путину и Шойгу, что, по мнению археологов, обнаруженное судно, название которого не удалось установить, было английским. Оно из Англии в Санкт-Петербург везло посуду, но примерно в 1856 году рядом Гогландом попало в шторм, опрокинулось и затонуло.

«Звезда» публиковала кадры с найденными на дне Финского залива находками, в частности, корреспондент Ольга Бороднева смогла в руках подержать в руках старинную стеклянную вазу.