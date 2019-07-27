В Словении почтили память русских солдат, погибших в годы Первой мировой войны

В Словении у Русской часовни под перевалом Вршич близ города Краньска Гора почтили память русских солдат, которые погибли в этих местах в годы Первой мировой войны.

В мероприятиях участвовали президент Словении Борут Пахор, глава Минкомсвязи России, сопредседатель российско-словенской межправкомиссии Константин Носков, председатель Государственного Собрания Словении Деян Жидан, глава делегации РПЦ епископ Истринский Серафим.

«Русская часовня у перевала Вршич - это фундамент нашей общей памяти, который уже больше 100 лет бережно хранили наши предки. И из уважения к ним, ради наших потомков, ради мира на земле мы просто обязаны хранить эту память наших предков и не позволять очернять ее», - сказал на мемориальном мероприятии Носков.

Как заявил Жидан, Русская часовня является символом памяти и посланием предшествующих поколений.

«Россия и Словения должны продолжить формировать совместное будущее, для которого будут характерны благосостояние и прогресс», - приводит его слова РИА Новости.

В июле 1915 года рядом с городом Краньска Гора был организован лагерь для русских военнопленных, руками которых была построена дорога через перевал. За время существования лагеря - с 1915 по 1917 годы - здесь от голода и тяжелого труда погибло почти 10 тысяч русских военнопленных.

В память о погибших русские военнопленные в 1916 году возвели рядом со своими временными бараками небольшую деревянную часовню.