Путин рассказал о впечатлениях от погружения на дно Финского залива

Владимир Путин 27 июля совершил погружение на дно Финского залива в районе острова Гогланд к месту гибели субмарины Щ-308 «Семга». Она погибла от взрыва немецкой мины в октябре 1942 года.

Погружение было осуществлено на автономном глубоководном аппарате «C-Explorer 3.11». Выйдя из батискафа, глава государства отметил, что впечатления от увиденного у него остались самые приятные.

«Впечатления, я бы сказал, яркие. Не в первый раз погружаюсь под воду. Поэтому впечатления не от погружения, впечатления, скорее, от объекта, который мы видели», - сказал он. «Это чрезвычайно важно. Скажу, может быть, вещь тривиальную: важно не для тех ребят, которые здесь покоятся на дне Финского залива, важно для нас, для будущих поколений. Потому что все должны знать: Россия своих героев не забывает», - заключил Путин.

Щ-308 «Семга» была обнаружена в мае 2018 года экспедицией Русского географического общества при сканировании морского дна гидролокатором.

Во время погружения к месту гибели субмарины была установлена мемориальная табличка с именами всех 40 членов экипажа Щ-308 «Семга».