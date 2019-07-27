На Поклонной горе прогремит салют в честь годовщины освобождения Бреста

Залпы в честь освобождения Бреста начнутся 28 июля в 22.00 по московскому времени. Ранее там уже прогремели праздничные салюты в честь освобождения Одессы, Севастополя, Минска и Вильнюса.

Всего запланировано 17 праздничных салютов, посвященных 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков европейских городов. Все они прогремят на Поклонной горе в Москве в 2019-2020 годах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В 2019 году праздничные залпы также прогремят в честь освобождения городов Каунас - 1 августа , Кишинев - 2 августа, Бухарест - 31 августа, Таллин - 22 сентября, Рига - 13 октября и Белград - 20 октября.

В следующем году салюты будут запущены в честь освобождения Варшавы - 17 января, Будапешта - 13 февраля, Братиславы - 4 апреля, Вены - 13 апреля, Берлина - 2 мая и Праги - 9 мая.

Онлайн-трансляцию праздничного салюта в честь освобождения города Брест можно будет посмотреть 28 июля в 22.00 на сайте «Звезды».