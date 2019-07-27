Специалисты показали найденные на дне Финского залива артефакты

Водолазы нашли уникальные артефакты на затонувшем в Финском заливе старинном корабле - предположительно, это английское судно 19 века. У берегов острова Гогланда специалисты Русского географического общества проводят самую глубоководную операцию в истории отечественной археологии.

На аппарате Explorer 3 водолазы опускаются под воду на глубину до трехсот метров, там он способен работать автономно семь часов. Внутри есть необходимый для человека запас кислорода. Водолазы уже добрались до грузового трюма корабля и подняли на поверхность несколько артефактов - это фарфор, фаянс, стекло, предметы быта и интерьера.

«Стекло очень хорошо сохранилось. Бывает стекло старинное, у него коррозия происходит поверхности стекла. Это стекло очень хорошего качества, оно выглядит как из магазина», - рассказал руководитель отдела подводной археологии и реставрации Центра подводных исследований РГО Роман Прохоров.

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Благодаря тому, что найденные артефакты хорошо сохранились, скоро они займут место в музейных залах. Специалисты РГО планируют исследовать затонувшее судно еще около двух недель.

Скоро все найденные экспонаты займут место в музейных залах.

Уникальная экспедиция продлится до десятого августа.