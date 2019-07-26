Российские водолазы подняли бесценные артефакты XIX века со дна Финского залива

Самая глубоководная операция в истории российской археологии проходит в Балтике. У Гогланда, который называют островом погибших кораблей, специалисты Русского географического общества пытаются разгадать тайну затонувшего английского судна.

На аппарате Explorer 3 водолазы опускаются под воду. Опускаясь на глубину до трехсот метров, он способен работать автономно семь часов. Внутри есть необходимый для человека запас кислорода. Это первые в России глубоководные раскопки такого рода.

Главная цель - английское судно с затонувшей посудой. Предположительно, оно затонуло в середине XIX века.

Водолазы уже добрались до грузового трюма и извлекли на поверхность несколько бесценных образцов – это фарфор, фаянс, стекло, предметы быта и интерьера.

Все находки хорошо сохранились. Так что скоро эти экспонаты займут место в музейных залах.

Уникальная экспедиция продлится до десятого августа.