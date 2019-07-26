«Огненный таран»: уникальные раритеты о подвиге Гастелло показали в Москве

В Музее Победы представили новую мини-выставку о подвиге капитана Гастелло.

«Огненный таран», совершенный капитаном Гастелло в первые дни войны, стал одним из самых известных примеров героизма советских летчиков в истории Великой Отечественной войны.

© Музей Победы

Как рассказал куратор выставки Дмитрий Фадеев, фамилия Гастелло стала нарицательной. Позднее «гастелловцами» называли летчиков, совершивших «огненный таран».

«Всего за период Великой Отечественной войны было совершено около 600 "классических" воздушных таранов (самолетом по самолету), 506 таранов самолетом по наземной цели, 16 морских таранов и 160 танковых таранов», - отметил Фадеев.

© Музей Победы

Среди экспонатов также можно увидеть раритеты из фондов музея: брошюра «Капитан Гастелло», написанную в 1941 году его родными, ноты и текст песни «Баллада о капитане Гастелло» (1941), одна из первых марок с изображением подвига летчика, на которой ошибочно изображен истребитель. Посетители смогут увидеть медаль «Золотая Звезда», фотографии Николая Гастелло и его семьи, наградной лист с описанием подвига Гастелло и модель бомбардировщика ДБ-3Ф (Ил-4).

Напомним, 26 июня 1941 года Гастелло вместе с экипажем самолета ДБ-3Ф (Ил-4) вылетел на бомбардировку немецкой танковой колонны возле поселка Радошковичи в Белоруссии. После выполнения задания самолет подбили. Снарядом повредило топливный бак, это вызвало пожар на борту. В результате чего Гастелло решил направить горящую машину на механизированную колонну врага.

© Музей Победы

Через месяц, 26 июля 1941, Николаю Гастелло было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.