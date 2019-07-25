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Крупнейший библейский город: родину Голиафа раскопали в Израиле

Дарья Михалина
09:45 25.07.2019
Геф – крупнейший из пяти царских библейских городов, где была родина Голиафа и где временно, укрываясь от Саула, жил Давид.
Крупнейший библейский город: родину Голиафа раскопали в Израиле
© Фото: Nir Alon, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Археологи обнаружили в Израиле Геф - один из пяти царских городов, упоминаемых в Библии. Его возраст составляет порядка трех тысяч лет.

Город считается домом Голиафа и его братьев, а также туда из Азота был перенесен Ковчег Завета.

Осколки глиняной посуды, найденные вдоль места раскопок, носят имя Голиафа, а раскопанные стены, которые израильский царь Саул увидел при приближении к великому библейскому городу, огромны по размерам. Они также были упомянуты в сказаниях о древней битве и бегстве Давида.

Существование Гефа подтверждают и египетские иероглифы.

Археологическое открытие указывает на возможность того, что предыдущие раскопки Гефа, возможно, были раскопками другого города, построенного на вершине библейского города.

«Я копаю здесь уже 23 года, и это место не перестает удивлять меня», - признался руководитель экспедиции и руководитель археолог Арен Маейр.

Когда-то Геф был самым крупным городом на Земле, пишет The Jerusalim Post. Он располагался в предгорьях между Иерусалимом и Ашкелоном. 

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