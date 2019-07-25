Из личных архивов: представлены уникальные снимки главных создателей современного российского флота

В Санкт-Петербурге ко Дню ВМФ решили показать, то чего еще никто никогда не видел: уникальные снимки из семейных архивов главных создателей современного российского флота - знаменитых адмиралов и ведущих ученых нашей страны.

Фотовыставка открылась в Центральном военно-морском музее Министерства обороны РФ. Первыми гостями экспозиции стали будущие легенды флота - юные моряки. Их приветствовал замминистра обороны Андрей Картаполов.

«Я вижу здесь будущих моряков. Молодых ребят, юнармейцев, для которых это - шанс и возможность прикоснуться к истории великих людей, которые делали все, чтобы наши вооруженные силы, чтобы наш ВМФ был самым сильным и грозным. И чтобы он всегда стоял на страже независимости и безопасности нашей родины», - отметил заместитель министра.

Выставка рассказывает об 11 главкомах и командующих флотами, есть снимки из личных архивов семей адмиралов Кузнецова, Горшкова, Головко... А также об инженерах и ученых - разработчиках уникальных кораблей и подводных лодок.

Главная цель экспозиции - увековечить память этих выдающихся людей.

Автором проекта выступила ведущая телеканала «Звезда» Ирина Лосик. Она работала над ним несколько месяцев и сумела привлечь к проекту многих людей, в том числе детей и внуков представленных на снимках героев.

«Многие фотографии публикуются впервые. До этого их никто раньше не видел. Многие - из личных архивов с семьями, с детьми, во время отдыха, как говорится, «без мундира». И, в общем-то, широкой публике подобные снимки никогда не были известны. Они нигде не опубликованы, вы их не найдете в интернете», - рассказала Лосик. «Это очень доброе дело, хорошее начинание. Когда открываются такие семейные архивы этих людей, можно узнать их с другой стороны», - поделился впечатлениями Сергей Смирнов, сын адмирала флота, Героя СССР Николая Смирнова.

Шанс увидеть редкие материалы есть и у тех, кто не сможет попасть на выставку. Авторы проекта планируют, что более полная версия скоро появится на сайте Минобороны России.