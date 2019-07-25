На затонувшем в Финском заливе древнем судне специалисты нашли «лекарство от всех болезней»

Телеканал «Звезда» присоединился к самым глубоководным работам в истории отечественной археологии. На затонувшем в Финском заливе судне XIX века специалисты Русского географического общества обнаружили посуду и даже «лекарство от всех болезней».

Водолазы уже добрались до грузового трюма и извлекли на поверхность несколько бесценных образцов. Если позволит погода, они попытаются попасть и в жилые помещения затопленного судна. Уникальная экспедиция продлится до десятого августа.

Чтобы достигнуть заветного острова Гогланд, специалистам необходимо проделать длительный путь - около 200 километров из Петербурга.