Археологи нашли саркофаги бояр сына Юрия Долгорукого в Великом Новгороде

Археологи нашли на территории Юрьева монастыря шесть саркофагов из камня, в которых были захоронены именитые бояре, управлявшие Новгородом в период домонгольского нашествия.

«Это очень мощное сооружение. Очевидно, что все саркофаги были подготовлены заблаговременно, так как на их постройку должно было уйти очень много времени. Накрывающая их плита весит около полутора тонн, и, чтобы снять ее, нужны силы не менее шести-восьми здоровых мужчин. Позволить себе это могли только очень состоятельные люди», - считает главный научный сотрудник Института археологии РАН Владимир Седов.

Российские исследователи изучают Георгиевский собор на территории Юрьева монастыря уже больше пяти лет. Не так давно Седов вместе с командой начали обследовать его внешние периметры, где и были найдены захоронения бояр.

Георгиевский собор был построен в 1130 году. На его территории хоронили останки нескольких приглашенных новгородских князей, городских посадников и представителей духовной элиты.

Найденные шесть саркофагов были расположены в трех рядах, при этом крышки центральных захоронений находились перед входом в церковь и были вкопаны на равном расстоянии друг от друга. Археологи отмечают, что целая серия саркофагов, принадлежащих знати средневекового Новгорода, является большой редкостью при раскопках.

Известно, что все усопшие были весьма немолодыми людьми для того времени - им было более 50 лет. И, несмотря на изношенные суставы, у них были хорошие зубы, что говорит об их высоком уровне жизни.

Седов с коллегами предположили, что найденные останки могут принадлежать одной из самых авторитетных личностей города домонгольского периода - посаднику Мирошке Несдиничу. Он был главой города с 1189 по 1204 годы, активно работал с Всеволодом Большое Гнездо - сыном Юрия Долгорукого. Возможно, он был захоронен на территории Юрьева монастыря вместе с сыном, который тоже занимал эту должность. Однако доказать это предположение крайне сложно.