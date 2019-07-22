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Во Франции обнаружили затонувшую более полувека назад субмарину

Александра Арсентьева
18:53 22.07.2019
Подводная лодка La Minerve затонула 27 января 1968 года в Средиземном море в районе Тулона.
© Видео: Ina.fr Officiel, YouTube © Фото: Florence Parly, Twitter

Во Франции обнаружили подводную лодку La Minerve, которая затонула в Средиземном море 51 год назад.

«Мы только что нашли La Minerve. Это успех, облегчение и технический подвиг. Я думаю о семьях, которые так долго ждали этого момента», - написала глава минобороны Франции Флоранс Парли на своей странице в Twitter.

Дизельная подводная лодка La Minerve затонула 27 января 1968 года в Средиземном море в районе Тулона. Субмарина пропала, когда была на расстоянии примерно в 25 морских миль (46 километров) от своей базы. Экипаж сообщил, что на базу прибудет в течение часа, но более на связь подлодка не выходила. Что именно произошло, не известно. На борту субмарины были 52 моряка.

После трагедии власти Франции пытались найти обломки подлодки. В 2018 году родственники погибших обратились к правительству Франции с просьбой возобновить поиски. Операцию по поиску обломков La Minerve возобновили в 2019 году, некоторая информация о местонахождении подлодки была пересмотрена «в свете новых научных данных», сообщает BFM TV.

Найти обломки подводной лодки помогло судно Seabed Constructor, которое принадлежит американской гидрографической компании Ocean Infinity. Оно прибыло к предполагаемому месту трагедии после исследования дна беспилотными аппаратами.

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