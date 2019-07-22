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Исследователи восстановили маршруты поездок Пришвина в Сибирь

Дарья Муромова
10:29 22.07.2019
Созданная научная работа посвящена трем путешествиям Пришвина в Сибирь, о последнем из которых до недавнего времени было известно немного.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости

Тюменские ученые изучили динамику, мотивы и смыслы в жизни и творчестве путешествий в Сибирь русского писателя Михаила Пришвина.

Данная работа посвящена сибирскому путешествию Пришвина. До сих пор все обращали внимание на две его поездки, но была и третья - не менее важная. В первый раз он оказался в Сибири в 1889 году и пробыл там до 1992 года у своего дяди-миллионщика, крупнейшего пароходовладельца Ивана Игнатова.

«Второе путешествие произошло в 1909 году. Но пока дневники Пришвина не были полностью опубликованы, не было ясно, что писатель совершил три путешествия - последнее в 1931 году. Хотя писал он о нем вплоть до смерти - до 1954 года. Финальное путешествие колоссальное, оно повторяет тот путь, который прошли сибирские первопроходцы от Уральских гор до Тихого океана. По дневникам можно реконструировать маршруты путешествия. Сейчас очень интересен взгляд Михаила Михайловича 1931 года - что происходило в Сибири? Он увидел конфликт между первозданной природой Сибири и попыткой большевиков освоить ее с индустриальной точки зрения. А его любимой идеей было согласование творчества природы с творчеством бытия в единый творческий акт», - рассказала «Звезде» профессор кафедры журналистики ТюмГУ Наталья Дворцова.

Исследователь отметила «великую формулу Сибири» Пришвина, которая стала и формулой всей России.

«Сибирь пытались понять несколько веков как русскую Америку, как неизведанный Азиатский континент. А вот пройдя через всю Сибирь, Пришвин назвал ее именно Россией. Хотя в его текстах есть такие нотки, как бы мы сейчас сказали, постколониальных настроений, очень актуальных в наше время. Пришвин создал формулу Сибири, которая стала формулой страны: "Россия - великая и богатая пустыня. Россия - бесформенность, хаос и все-таки лик. Вот-вот потонем, но плот все плывет"», - добавила Дворцова.

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