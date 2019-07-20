В «Альфе» назвали ранее неизвестную причину создания спецподразделения КГБ

В «Альфе» назвали участившиеся случаи захватов самолетов на территории страны одной из весомых причин создания в 1974 году Группы «А» Седьмого управления КГБ СССР.

Как сообщил замначальнка отдела управления «А» ЦСН ФСБ (1998-2006 гг.), полковник ФСБ в отставке Олег Луценко в эфире программы «Военная приемка», в 1973 году в СССР произошло пять захватов самолетов, в результате которых погибло 85 человек.

Кроме того, сообщается, что отсутствие профильного спецподразделения антитеррора по решению задач по освобождению самолета от террористов также стало причиной создания Группы «А».

По словам одного из первых командиров спецподразделения, Героя Советского Союза генерал-майора Геннадия Зайцева, последней каплей стало то, что во время захвата заложников в правительственном аэропорту Внуково освобождать его приехали военнослужащие ОДОН им. Ф.Э.Дзержинского, для которых не было профилем их деятельности.

Ранее неизвестную информацию из жизни «Альфы», а также зрелищные кадры маневров подразделения антитерорра смотрите в воскресенье в эфире программы «Военная приемка» в 09:55 на телеканале «Звезда».