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Пропавший в 1941 году бомбардировщик найден в Приморье

Олег Мурашев
14:12 15.07.2019
После окончания всех поисковых работ на месте крушения бомбардировщика будет установлен обелиск в память о погибшем экипаже.
© Видео: ТРК "Звезда"

В Приморье поисковики обнаружили бомбардировщик ДБ-3 морской авиации Тихоокеанского флота. Этот пропавший в 1941 году самолет искали десять лет. Нашли его благодаря усилиям поискового объединения «Авиапоиск», в которое входят увлекающиеся историей жители региона.

Чтобы добраться к месту падения самолета, поисковикам пришлось преодолеть десятки километров по бездорожью. Изначально им была известна лишь примерная точка крушения, радиус составлял несколько километров. Установить точное место падения помогли рассказы местных жителей, хорошо знающих окрестности.

После обнаружения обломков поисковикам предстояло выяснить, действительно ли они принадлежали пропавшему в 1941 году самолету. Сделать это можно было, лишь найдя деталь самолета с серийным номером. Специалистам повезло: вскоре был обнаружен и серийный номер, который совпал с номером, указанным в базе.

Среди участников поискового объединения много подростков. Один из них - Никита Наговицын. Это не первый поднятый самолет для юноши.

«Мы нашли разные детали -  от винта, от кабины, много пуль нашли, костей, многое другое», - рассказал Никита «Звезде».

Подросток твердо уверен, что с помощью таких поисковых операций можно почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Вместе с Никитой в поисковой операции участвует его сестра Дарья. Она первой в своей семье присоединилась к приморскому поисковому движению. Затем заразила своим увлечением брата и родителей.

«Они сначала думали, что будет все легко, мы приедем сразу же на место, будет самолет. И все! А на самом деле он лежит под толщей земли, нужно снимать верхние слои почвы, это все находить. Сложно, но им это очень нравится», - рассказала Дарья Наговицына.

После нескольких дней поисковых работ на месте крушения самолета удалось найти части парашютной системы только одного человека и пуговицы с морского кителя, предположительно, командира экипажа - старшего лейтенанта Николая Константиновича Ясырева.

Но эти находки позволили поисковикам сделать предварительные выводы об обстоятельствах гибели экипажа ДБ-3.

«Картина была следующая: скорее всего, командир, потеряв ориентировку в тумане, в снегопаде, в сложных метеоусловиях, видя, что топливо все вырабатывается, дал команду членам экипажа прыгать. Сам последний остался, видимо, пытаясь машину посадить. К сожалению, никто из прыгнувших - два стрелка и штурман - не выжил», - предположил командир поискового объединения «Авиапоиск» Ярослав Ливанский.

Когда все поисковые работы завершатся, в тайге на месте падения будет поставлен обелиск с выбитыми на нем фамилиями всех членов экипажа, не вернувшихся на аэродром 27 ноября 1941 года.

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Пропавший в 1941 году бомбардировщик найден в Приморье
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