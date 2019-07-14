Останки погибших в Великой Отечественной войне солдат захоронили под Калугой

В Калужской области около деревни Цветовка с 1 по 13 июля прошла юбилейная поисковая экспедиция «Западный фронт-5».

В мероприятии приняли участие более 250 добровольцев - это 30 поисковых отрядов из 20 регионов России.

Поиски проходили в непростых условиях: значительно осложняло работу то, что местность представляет собой болото.

Всего по итогу были подняты останки более 250 солдат. Более того, поисковикам даже удалось установить имена нескольких павших в бою.

В последний день экспедиции, 13 июля, на воинском мемориале «Подрыв» состоялось торжественное захоронение всех найденных останков.