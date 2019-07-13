Враг не прошел: как контрразведка помогла сорвать операцию «Цитадель»

Ровно 76 лет назад на Курской дуге советские войска перешли от обороны к наступлению, смешав все планы Гитлера и фактически поставив крест на его операции «Цитадель». Сражение стало переломным для всей Великой Отечественной войны.

Немцы пытались совершить прорыв, заняв поселок Ольховатка и станцию Поныри - стратегически важные пункты, открывавшие дорогу на Курск. Но там фашистов уже ждали наши войска, благодаря блестяще сработавшей контрразведке. Пройти врагу не удалось.

Немцы так стремились занять поселок Ольховатка, поскольку именно этой дорогой солдаты вермахта планировали попасть в Курск.

Ничего не добившись под Ольховаткой, немцы переключились на станцию Поныри. Она прикрывала железную дорогу Орел-Курск. Кровопролитные бои длились несколько недель. Советские солдаты не сдались.

После Курска, если бы операция «Цитадель» удалась, гитлеровцы имели бы влияние на всей центральной территории Советского Союза. Но этого не случилось.

Сегодня на курской земле вспоминают героев. В поселке Поныри в память о павших советских воинах установили мемориальную часовню.