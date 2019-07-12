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Первенец русского подводного флота: легендарный «Народоволец» в первозданном виде

Константин Худолеев
Наталья Вальханская
04:27 12.07.2019
Буквально под боком военно-морского салона в Петербурге, где собраны все инновации, на вечной стоянке «пришвартована» советская подлодка Д-2, прошедшая Великую Отечественную войну. Внутри субмарины осталась вся техническая начинка, которую могут увидеть, а что-то даже опробовать, посетители музея.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В Санкт-Петербурге стартовал Международный военно-морской салон, где российские и иностранные компании представляют новейшие разработки в области кораблестроения, в том числе, например, подлодку с анаэробным двигателем.

Фантастические достижения в области российского кораблестроения, конечно, нельзя рассматривать не через призму истории. Первые три советские торпедные дизель-электрические подводные лодки серии I типа «Декабрист» были заложены 5 марта 1927 года на Балтийском заводе в Ленинграде, а в 1929 они были спущены на воду.

Из всех них до наших дней сохранилась только одна - Д-2 «Народоволец». И не просто сохранилась, а с первозданной технической начинкой: оборудование, приборы, узлы и механизмы - все родное. Отсеки субмарины превратились в выставочные залы, а экспозицию разместили в здании по-соседству.

© ТРК Звезда

Находится музей прямо рядом с выставочным комплексом, где в эти дни проходит военно-морской салон, для гостей которого на подлодке открылась специальная выставка, рассказал «Звезде» заведующий филиалом Центрального военно-морского музея «Подводная лодка Д-2 "Народоволец"» Кирилл Кондратьев.

«Морской салон раз в два года проходит на этой территории, мы являемся непосредственными друзьями и соседями. Рады приветствовать всех посетителей, которые на салоне получают информацию о новинках, о том, что сегодня изобретается и внедряется, а у нас они получают всю патриотическую мощь Советского Союза и России, потому что нашей лодке исполнилось 90 лет, а еще в этом году очень важная дата - 25 лет, как открылся музей «Подводная лодка Д-2». Для гостей мы открыли в эти дни одну из интереснейших и новых выставок, посвященную 25-летию музея и 90-летию самой подводной лодки», - отметил Кирилл Кондратьев.

© ТРК Звезда
© ТРК Звезда

Д-2 «Народоволец» несла службу на Балтике, совершила переход по Беломорско-Балтийскому каналу и вошла в состав только что созданного тогда Северного флота. Во время Великой Отечественной войны у Д-2 было четыре боевых похода, субмарина произвела 12 торпедных атак с выпуском 19 торпед, и не получила ни одного повреждения. В 1960-е лодку превратили в учебно-тренировочный комплекс. 

«Здесь действительно выглядит все настоящим, я под впечатлением, потому что это настоящая боевая единица, которая прошла много сражений», - поделилась посетитель музея Елена Корнеева.

«Лодка сохранилась настолько максимально, насколько ее можно было сохранить. Это было интересно, поскольку судно прошло боевые действия в Великую Отечественную войну», - подтвердил слова Елены ее сын Никита.

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