Минобороны показало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Вильнюса от фашистов

На сайте Минобороны России к 75-й годовщине освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков открыт новый мультимедийный раздел с уникальными рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства.

Среди документов, представленных на портале, - журнал боевых действий, приказ Верховного Главнокомандующего № 111 от 13 июля 1944 года, акты, наградные листы на героев-освободителей и статьи из периодических изданий об ужасах «нового порядка», установленного фашистами в оккупированном городе, а также фотоматериалы о паническом отступлении гитлеровцев.

«В исторических документах представлены свидетельства того, как благодарные жители целыми семьями встречали своих освободителей - бойцов Красной Армии», - рассказали в Минобороны.

Открывает раздел боевое донесение начальника штаба 3-го Белорусского фронта, генерал-лейтенанта Александра Покровского начальнику Генштаба Александру Василевскому. Документ содержит подробную информацию об уничтоженных силах противника, а также о частях и соединениях вермахта и войск СС, взятых в плен Красной Армией.

«События июля 1944 года наиболее полно отражены в журнале боевых действий 3-го Белорусского фронта, войска которого стремительно освобождали все новые и новые населенные пункты Литовской ССР.

Живыми иллюстрациями военных сводок и боевых донесений служат представленные в разделе газетные полосы с первыми новостями и фотографиями с территории свободной Советской Прибалтики», - добавили в ведомстве.

Из документального исторического проекта посетители смогут узнать, что 9 июля 1944 года гитлеровское командование пыталось утром высадить в Вильнюсе парашютный десант с тридцати скоростных бомбардировщиков «Юнкерс-88». Красноармейцы не оставили врагу никакого шанса. Авиация окруженного гарнизона не была способна прикрыть высадку - ведь за два дня до этого советские асы уже уничтожили 14 немецких самолетов в воздухе и еще четыре прямо на аэродроме города.

© Минобороны РФ

13 июля 1944 года в результате упорных боев войска 3-го Белорусского фронта полностью освободили Вильнюс. В этот же день приказом Верховного Главнокомандующего маршалом Советского Союза Иосифом Сталиным был объявлен приказ, согласно которому соединениям и частям-освободителям было присвоено наименование «Виленских».

В боевом донесении штаба фронта от 14 июля сообщалось, что нашими войсками было уничтожено 121 орудие, 11 танков и самоходных орудий, 900 автомашин, 18 радиостанций, два железнодорожных эшелона. Бои в городе велись в течение нескольких дней. Всего с 7 по 13 июля было уничтожено около 7000 вражеских солдат, захвачено более 5200 пленных.

«Город и его окрестности были освобождены столь стремительно, что германское командование не успело скрыть следы преступлений против гражданского населения и военнопленных. Местечко Панары, расположенное всего в восьми километрах от столицы, именовавшееся фашистами кодовым словом "База", оказалось фабрикой смерти площадью в 40 гектаров. За двухметровым забором из колючей проволоки было уничтожено свыше 200 тысяч человек», - подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

«База» истребляла людей в течение трех лет. В состав карательного отряда СД входили и местные жители-прибалты. В опубликованном акте названы их фамилии.

«Вот один из примеров изощренной жестокости - расстрелы производились в дневное время, партиями по 10 человек в течение нескольких часов без перерыва. Убитых вместе с ранеными закапывали здесь же сами пригнанные на смерть, ямы с жертвами заливались хлорной жидкостью или выжигались. Местные жители целыми сутками наблюдали огромные смрадные костры и ощущали тяжелый трупный запах», - добавили в ведомстве.

Минобороны публикует выводы специальной комиссии, которая изучала показания свидетелей и исследовала места массовых захоронений на «Базе».

В материалах говорится не только об успехах развивающегося наступления. Читателей потрясут репортажи о бесчеловечной жестокости немецко-фашистских оккупантов: «Немцы кормили своих невольников всякими отбросами. Человек, от которого требовали, чтобы он разделал в день четыре кубометра лесоматериалов, получал такой недельный паек: 1,4 килограмма эрзац-хлеба, 200 граммов гнилого мяса, 35 граммов сахара. И это на 7 дней!».

За освобождение оккупированной литовской столицы были награждены не только участники боев, но и воинские части. Приказом Верховного Главнокомандующего и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля 1944 года наград удостоены 36 подразделений и соединений. Среди наград - ордена Ленина, Красного Знамени, Суворова и Александра Невского.

© Минобороны России

Наградные листы в мельчайших подробностях раскрывают подвиги солдат и офицеров. Например, 9 и 10 июля 1944 года в боях за Вильнюс гвардии лейтенант медицинской службы Болонин со своими санитарами и десантниками на танках ворвался в город и в уличных боях оказывал помощь раненым танкистам. В те дни он спас 23 бойца, эвакуировал из города 64 человека, доставив их в медсанбат.

Телефонист роты связи гвардии младший сержант Геннадий Голубев награжден медалью «За боевые заслуги» за то, что при форсировании реки Неман в ночь с 13 на 14 июля на плоту переправил на левый берег аппаратуру связи и установил там связь с КП полка, чем дал возможность командованию руководить расширением и укреплением плацдарма.

Сразу после освобождения Вильнюса части Красной Армии приступили к форсированию реки Неман. В том числе и 30-й отдельный гвардейский саперный батальон 26-й гвардейской стрелковой дивизии. Командиру отделения этого батальона гвардии сержанту Бабахину за обеспечение переправы при форсировании рек Березина и Неман было присвоено звание Героя Советского Союза.

Гвардии старший техник-лейтенант Череда вез своему батальону, который вел бои в Вильнюсе во время его освобождения, боеприпасы. Не доехав до города, он попал под обстрел. Но, несмотря на ранение, офицер сумел доставить необходимые боеприпасы своим сослуживцам.

Публикация рассекреченных документов об освобождении Вильнюса из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.