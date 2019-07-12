«Красная армия уже снесла все, что нужно» - Мединский о предложении убрать памятник на Прохоровском поле

Глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский отреагировал на предложение снести памятник, установленный в честь битвы на Курской дуге. С такой инициативой выступил немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф в своей статье для Die Welt. По его мнению, у Прохоровки якобы не было крупного танкового сражения.

«Прохоровское сражение не нуждается в "альтернативных версиях"», - заявил Мединский.

По его словам, несмотря на небольшие разночтения в частных сведениях, общая картина тех событий «предельно ясна».

Мединский добавил, что это не тот случай, когда стоит прислушаться к рекомендации «международных партнеров».

«Что касается сноса памятников на Курской дуге, так все, что действительно надо было снести, Красная армия и так уже снесла. Снесла и панцерваффе тогда, в июле 1943-го, и весь германский вермахт, и весь преступный нацистский режим Германии в 1945-м», - цитируют Мединского «Известия».

Он добавил, что сейчас на месте сражения продолжают развивать музейный комплекс «Третье ратное поле России», который посвящен истории танкостроения.

Сражение под Прохоровкой произошло 12 июля 1943 года. В нем приняли участие более тысяч танков. Красная армия потеряла в этом сражении около 60%, немцы - 75%.

В память о погибших на месте сражения был открыт памятник - Звонница на Прохоровском поле.