Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Британские СМИ рассказали, как США «потеряли» ядерные бомбы

Лина Давыдова
13:10 01.07.2019
Знаменитая авиакатастрофа под Голдсборо могла бы привести к уничтожению всего Восточного побережья США.
Британские СМИ рассказали, как США «потеряли» ядерные бомбы
© Фото: wikimedia

ВВС США едва не привели в действие атомную бомбу в 260 раз мощнее той, что была использована в Хиросиме. Об этом стало известно из рассекреченных документов Пентагона, пишет британское издание Daily Express.

В 1961 году в разгар холодной войны бомбардировщик ВВС США B-52G с двумя ядерными бомбами Mark 39 мощностью в четыре мегатонны разрушился в воздухе после утечки топлива. Инцидент произошел в небе над городом Голдсборо в Северной Каролине.

Бомбардировщик покинул авиабазу Сеймур Джонсон. Около полуночи 23 января он прибыл в точку встречи с воздушным танкером для дозаправки. При сближении оператор заправщика сообщил экипажу В-52 о  том, что видит утечку топлива из правого крыла. Дозаправка была отменена, самолет попытался выработать излишки топлива и совершить аварийную посадку. Но течь усилилась, самолет начал разрушаться. Пилоты потеряли управление. Было принято решение о катапультировании. Двое членов экипажа не смогли покинуть борт и погибли при крушении самолета, еще один погиб при приземлении.

Британское издание отмечает, что документы, посвященные инциденту, были рассекречены еще в 2013 году. Тогда, воспользовавшись Законом о свободе информации, журналист Эрик Шлоссер получил засекреченные документы и обнародовал их, однако ряд подробностей произошедшего стали известны лишь сейчас.

Отмечается, что термоядерные бомбы отделились от разрушающего бомбардировщика. У одной из них раскрылся парашют, она приземлилась практически неповрежденной. Вторая упала в болото и разрушилась. В 1969 году данное происшествие было засекречено. В документах описаны выводы сотрудника Сандийской национальной ядерной лаборатории Паркера Ф. Джонса, который утверждал,  что сброшенные бомбы не соответствовали требованиям безопасности. По данным Джонса, бомба, приземлившаяся на парашюте, не сдетанировала лишь благодаря последнему из четырех предохранительных механизмов - низковольтному переключателю. Если бы он не сработал, в зоне поражения оказались бы крупные города Восточного побережья США.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.07.2019, 02:15
Российские военные совершат полет над Германией
Дата01.07.2019, 12:00
«Солнцепек» испепелил колонны «военной техники» противника: в Приамурье испытали тяжелую огнеметную систему залпового огня
Дата30.06.2019, 23:15
Путин посетил закрытие II Европейских игр в Минске
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата01.07.2019, 09:48
Корабли, вооруженные «Калибрами», заложили в Комсомольске-на-Амуре
Дата28.06.2019, 09:27
Рассекреченные документы о первых испытаниях автомата Калашникова показали на «Армии-2019»
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:19 В стране и мире
Видео
Пробка из домов: последствия паводка в Тулуне показали с высоты птичьего полета
13:10 Вопросы истории
Британские СМИ рассказали, как США «потеряли» ядерные бомбы
12:12 В стране и мире
Американский эсминец и румынские корветы вошли в порт Одессы
11:12 В стране и мире
Военные Южной Кореи на радарах увидели шлейф неизвестного летающего объекта
10:50 ОПК
Видео
Опубликованы кадры улучшенной винтовки Мосина
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Град «похоронил» под собой целый город в Мексике: видео
Видео
Один раз в жизни: в Крыму впервые за полвека зацвела агава
Ученые назвали заболевание, повышающее риск развития онкологии
Полиция Великобритании разыскивает трехметрового питона
Треугольник дьявола: ученые приблизились к разгадке исчезновения «Циклопа» на Бермудах
Видео
Дети-трансгендеры, мужчина с подгузниками и женщина с инструментами: британская версия «цивилизованного» человека
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.