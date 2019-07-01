Британские СМИ рассказали, как США «потеряли» ядерные бомбы

ВВС США едва не привели в действие атомную бомбу в 260 раз мощнее той, что была использована в Хиросиме. Об этом стало известно из рассекреченных документов Пентагона, пишет британское издание Daily Express.

В 1961 году в разгар холодной войны бомбардировщик ВВС США B-52G с двумя ядерными бомбами Mark 39 мощностью в четыре мегатонны разрушился в воздухе после утечки топлива. Инцидент произошел в небе над городом Голдсборо в Северной Каролине.

Бомбардировщик покинул авиабазу Сеймур Джонсон. Около полуночи 23 января он прибыл в точку встречи с воздушным танкером для дозаправки. При сближении оператор заправщика сообщил экипажу В-52 о том, что видит утечку топлива из правого крыла. Дозаправка была отменена, самолет попытался выработать излишки топлива и совершить аварийную посадку. Но течь усилилась, самолет начал разрушаться. Пилоты потеряли управление. Было принято решение о катапультировании. Двое членов экипажа не смогли покинуть борт и погибли при крушении самолета, еще один погиб при приземлении.

Британское издание отмечает, что документы, посвященные инциденту, были рассекречены еще в 2013 году. Тогда, воспользовавшись Законом о свободе информации, журналист Эрик Шлоссер получил засекреченные документы и обнародовал их, однако ряд подробностей произошедшего стали известны лишь сейчас.

Отмечается, что термоядерные бомбы отделились от разрушающего бомбардировщика. У одной из них раскрылся парашют, она приземлилась практически неповрежденной. Вторая упала в болото и разрушилась. В 1969 году данное происшествие было засекречено. В документах описаны выводы сотрудника Сандийской национальной ядерной лаборатории Паркера Ф. Джонса, который утверждал, что сброшенные бомбы не соответствовали требованиям безопасности. По данным Джонса, бомба, приземлившаяся на парашюте, не сдетанировала лишь благодаря последнему из четырех предохранительных механизмов - низковольтному переключателю. Если бы он не сработал, в зоне поражения оказались бы крупные города Восточного побережья США.