Вероятные останки соратника Наполеона проверят с помощью тестов ДНК

В Смоленске во время археологических раскопок обнаружили останки человека, которые, вероятно, принадлежали одном из ближайших соратников Наполеона – генералу Гюдену.

Он был смертельно ранен в битве при Ватутиной горе. Пушечным выстрелом военнослужащему оторвало ногу. Как сообщают археологи, останки показывают, что одна нога отсутствовала, а другая была ранена, что сходится с историческими сведениями о смерти генерала.

Теперь останки проверят с помощью ДНК-тестов.

Стоит отметить, что в советское время в месте раскопок в парке располагалась танцевальная площадка. Так, многие поколения жителей Смоленска не знали, что они буквально танцуют на могиле Гюдена.