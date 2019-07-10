Неизвестные ходы найдены в пещере под трассой «Таврида»

Специалисты Крымского федерального университета исследуют пещеру, обнаруженную рядом со строящейся трассой «Таврида». В результате обработки полученных данных обнаружились новые большие подземные ходы, сообщили в пресс-службе КФУ.

Геофизики из Крыма и Новосибирска проводят электротомографическое исследование на глубине 30 метров. Это позволит создать подробную карту пещеры «Таврида». Первый профиль, который был получен, показал полость с пониженной электропроводимостью. По словам старшего преподавателя кафедры геоморфологии и землеведения факультета географии, геоморфологии и туризма Таврической академии КФУ имени Вернадского Геннадия Самохина, это позволяет предположить наличие в этой зоне подземных пустот, то есть ходов пещеры.

«Таких профилей мы в ближайшее время сделаем несколько десятков, и это позволит нам увидеть все неизвестные ходы и границы пещеры на трехмерной модели», - объяснил Геннадий Самохин.

По его словам, в итоге будет создана трехмерная модель пещеры, которая покажет все ее подземные ходы и точные границы.

Ранее неисследованную пещеру рядом со строящейся трассой «Таврида» обнаружили еще год назад. В ней нашли останки древних животных. Недавно палеонтологи обнаружили окаменелости самой крупной птицы Северного полушария.