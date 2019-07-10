Две подлодки времен Второй Мировой таинственным образом исчезли в Малайзии

Две подводные лодки, которые потерпели крушение у побережья Малайзии во время Второй мировой войны, таинственным образом исчезли.

Субмарины пролежали на дне Южно-Китайского моря в течение почти 80 лет, но исчезли в конце прошлой недели. От подводных лодок остались лишь сломанные отходы и их следы на песке.

Субмарины принадлежали Нидерландам, они участвовали в военных действиях и были потоплены во время операций в Южно-Китайском море.

Лодки стали братской могилой посреди океанических волн, внутри них остались тела 77 членов экипажа - все они считаются пропавшими без вести.

Ученые подтвердили, что субмарины исчезли, и подозревают в причастности к их исчезновению мародеров, сообщает издание Mirror.