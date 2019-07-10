Останки военнослужащих времен Второй мировой обнаружили под Воронежем

В Воронеже провели поисковую экспедицию в местах, где во время Второй мировой войны происходили ожесточенные бои.

В земле члены отряда «Патриот» обнаружили фрагменты человеческих костей и патроны. Всего удалось найти останки пятнадцати бойцов и десять медальонов. По предварительным данным, солдаты погибли в 1942 году.

«Имеются повреждения черепа, костей, серьезные», - рассказал представитель поискового отряда Иван Мишенин. «Также звезду с фуражки, предположительно, офицера удалось обнаружить», - добавил он.

Теперь экспертам предстоит установить имена павших и связаться с их родственниками.