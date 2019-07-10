Останки военнослужащих времен Второй мировой обнаружили под Воронежем
Летом 1942 года на этом месте велись бои за город. Поисковой отряд поднял останки 15 бойцов. Десять из них были с жетонами.
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В Воронеже провели поисковую экспедицию в местах, где во время Второй мировой войны происходили ожесточенные бои.
В земле члены отряда «Патриот» обнаружили фрагменты человеческих костей и патроны. Всего удалось найти останки пятнадцати бойцов и десять медальонов. По предварительным данным, солдаты погибли в 1942 году.
«Имеются повреждения черепа, костей, серьезные», - рассказал представитель поискового отряда Иван Мишенин.
«Также звезду с фуражки, предположительно, офицера удалось обнаружить», - добавил он.
Теперь экспертам предстоит установить имена павших и связаться с их родственниками.