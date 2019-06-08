«Чернобыльские дайверы»: ликвидатор затопленного коридора под реактором рассказал правду о задании

Одной из самых ярких сцен нашумевшего сериала «Чернобыль» стала сцена спуска трех ликвидаторов в радиоактивную воду под четвертым реактором ЧАЭС: Алексея Ананенко, Валерия Беспалова и Бориса Баранова. Эпизод действительно был создан на основе реального события, которое произошло в мае 1986-го года.

Журналисты BBC News Украина встретились с одним из участников этой операции: бывшим старшим инженером-механиком реакторного цеха ЧАЭС Алексеем Ананенко. Мужчина поделился подробностями того самого спуска в затопленный коридор под реактором и отметил сходства и различия сцены в сериале и настоящей жизни.

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Сцене выбора добровольцев посвящен второй эпизод сериала: член комиссии по ликвидации аварии на ЧАЭС Валерий Легасов предупреждает об опасности нового взрыва на станции во время переговоров с лидером СССР Михаилом Горбачевым. Легасов аргументирует свое предположение тем, что образовавшаяся в разрушенном реактора «лава» прожигает бетонный фундамент, причем она быстро движется к заполненному коридору. И в случае, если она его достигнет, может произойти еще один мощный взрыв, который способен разрушить всю ЧАЭС. А это, сообщает Легасов, повлияет на жизнь половины Европы, Украины и Белоруссии, лишив территории жизни на век.

«Нам надо найти трех работников станции, которые хорошо знают объект, войдут в подвал, найдут, как пройти по трубопроводам к шлюзового вентиля, и дадут нужен доступ к откачке из баков», - обращается Легасов к сотрудникам ЧАЭС.

Однако высокая радиация означает, что добровольцы, скорее всего, не проживут долго после этой операции. Три человека находятся, и среди них – Ананенко.

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«Дайвинг» под реактором в реальной жизни

В свою очередь 59-летний Алексей Ананенко объясняет, что в жизни такого собрания было. Он отмечает, что это просто была работа, которую нужно было выполнять. А вот идею с так называемыми «добровольцами» создатели сериала скорее всего взяли из одного из номеров газеты «Труд», предполагает Ананенко.

В материале «Чернобыль: адрес мужества» от 16 мая 1986 года сообщалось о подготовке операции. Там же было написано, что работники «согласились сами».

На самом деле, уточняет 59-летний Ананенко, задание было сформулировано правительственной комиссией. Тогда были опасения по поводу того, что из-за контакта «лавы» реактора с водой могут возникнуть непредсказуемые последствия. Поэтому надо было спустить накопившуюся там воду. Чтобы это сделать, было необходимо открыть задвижки в тоннеле на глубине трех метров под станцией. Пожарные откачивали оттуда воду, и когда ее количество позволяло там провести работы, было решено отправить в коридоры работников. Задание выпало на смену Ананенко, которая работала в тот день.

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При этом сам он туда отправился не зная, где именно находятся заслонки, поскольку в темноте между трубами и арматурой найти их было непросто. Помогал в операции старший инженер Беспалов, а контролировал ее начальник смены Борисов. При этом Ананенко отрицает, что за операцию предполагалось вознаграждение, в то время как в сериале добровольцам обещали по 400 рублей.

«Фактором риска было облучения от воды, так как никто не знал, как будет меняться ее активность на пути продвижения вглубь коридора, и поэтому нельзя было спрогнозировать величину полученной дозы», - вспоминает он.

По данным ВВС, Ананенко попросил предоставить им гидрокостюмы для защиты от воды. В фильме они полностью защищают добровольцев, а на самом деле работники получили лишь обычные респираторы и два ионизационных дозиметра: на груди и на лодыжке.

Та операция прошла быстро и без осложнений, вспоминает Ананенко.

«На полу была проложена труба довольно большого диаметра. Как только подошли к ней, начали двигаться по ней. Уровень воды оказался на уровне щиколоток. Когда я оказался в коридоре, опасения, что не найду быстро нужную арматуру, исчезли. И задвижки оказались с табличками. Проверил оперативные наименование - все сходится, ошибка исключена», - делится воспоминаниями мужчина.

По его словам, понять, что задание выполнено, удалось благодаря характерному шуму воды, стекающей из бассейна.

«Просто открыли задвижки и сразу появился шум. Мы поняли - вода ушла. И нам оставалось только вернуться и подняться», - отметил Ананенко.

При этом после операции алкогольные напитки никто не пил в отличие от сериала, делится воспоминаниями мужчина.

«Героями не чувствовали, чувствовали себя как обычно», - резюмировал он.

По данным публикации, «чернобыльские дайверы» не умерли от лучевой болезни, а продолжали работать на ЧАЭС. Баранов умер в 2005 году, Беспалов и Ананенко в настоящее время живы.

Ананенко в советские времена получил «Знак почета», а в прошлом году экс-президент Украины Петр Порошенко наградил его орденом «За мужество» III степени.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, когда произошел взрыв на четвертом энергоблоке станции. Тысячи квадратных километров на территории Украины и Белоруссии оказались заражены радиацией и непригодны для проживания и ведения хозяйства.

После критики сериала «Чернобыль» за отсутствие темнокожих актеров в Череповце нашли такого героя. Игорь Хиряк родился в 1967 году и в 18 лет был призван в армию; 29 апреля 1986 года его понтонно-мостовой бригаде была поставлена задача выдвинуться в район Чернобыля и навести мост через реку Припять.