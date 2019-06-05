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История в цифре: Минобороны рассекретило архивы об освобождении Восточной Европы

Наталия Майорова
06:39 05.06.2019
Две тысячи оцифрованных документов позволят понять, как проходили военные операции 75 лет, какие потери несли подразделения Красной Армии и многое другое.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ передало Российскому историческому обществу важные архивные материалы, касающиеся освобождения от фашизма Восточной Европы.

Это две тысячи оцифрованных документов, причем часть уникальной подборки уже опубликована на сайте общества. В них можно узнать детали военных операций, проведенных 75 лет назад в Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Норвегии, Польше, Румынии, Чехословакии и Югославии, а также в шести бывших республиках СССР.

Опубликованные сведения дают представление о том, какие потери несли подразделения Красной Армии, о том, как местное население встречало наших бойцов, а также о том, как они помогали налаживать мирную жизнь.

Проект получил название «Открытый архив», и теперь он будет обновляться каждую неделю.

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