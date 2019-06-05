Золото КПСС: первый генпрокурор России рассказал, чем завершились поиски «черной кассы» компартии

В августе 1991 года, через пять дней после провала путча ГКЧП, журналисты и следователи впервые смогли беспрепятственно войти в кабинеты партийных чиновников в здании ЦК КПСС на Старой площади в Москве.

Помимо документов, там были обнаружены пачки денег в иностранной валюте, не учтенных в бухгалтерских книгах. В Управлении делами ЦК КПСС была проведена финансовая ревизия. И по ее итогам в октябре 1991 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело «о расследовании финансово-хозяйственной деятельности КПСС». А в просторечье этот фолиант стали называть делом о так называемом золоте партии.

Этим делом занимался лично первый генеральный прокурор России Валентин Степанков. В эксклюзивном интервью журналистам программы «Код доступа» он рассказал о ходе расследования.

«Мы отработали несколько версий. Мы должны были убедиться, что эти деньги не изымались из госбюджета и не похищались здесь, в СССР. Это версия первая. Вторая версия - что эти деньги похищались, выводясь за рубеж», - вспоминает Степанков.

Всего в год КПСС, по официальным данным, получала около трех миллиардов рублей. О реальных доходах лучше всех был осведомлен последний казначей КПСС Николай Кручина. Но через несколько дней после провала путча он покончил с собой.

«Были различные инсинуации, в том числе такая мифологическая вещь, что он был зомбирован, что ему вводили какие-то препараты. Мы делали все необходимые анализы. Ничего такого обнаружено не было», - рассказывает первый генпрокурор России.

Ровно через 40 дней после гибели Кручины его предшественника на посту управделами ЦК КПСС, 81-летнего Георгия Павлова, нашли мертвым при похожих обстоятельствах. А следом за ним погиб и 54-летний работник международного отдела ЦК КПСС Дмитрий Лисоволик.

Следователи начали изучать расходы КПСС. Еще с 20-х годов СССР имел большую сеть для финансирования своей агентуры. Советский Союз спонсировал коммунистов всего мира. Туда и уходила львиная доля партийных средств.

«Ежегодно собиралось около 20-22 миллионов долларов, из которых почти 20 миллионов давал СССР, а около двух-трех миллионов приходили из стран социалистического содружества: Болгарии, Германии, Чехии», - поясняет Степанков.

Для поддержки иностранных товарищей был создан специальный фонд. Если денег не хватало, Политбюро переводило их из Госбанка СССР во Внешэкономбанк на особый счет - так называемый депозит номер один.

«При допросах мы увидели, что даже не все секретари ЦК КПСС понимали механизм. Больше половины их даже не знало о том, что во Внешэкономбанке СССР существует так называемый депозит номер один, где и аккумулировались эти средства ежегодно и расходовались», - говорит экс-генпрокурор.

В то же время в обществе поползли слухи о том, что золото было тайно вывезено самолетами в Швейцарию, а курировали эти процессы высокие партийные чины.

Тогда министр экономики и финансов РСФСР Егор Гайдар привлек к расследованию знаменитое на весь мир американское детективное агентство «Кролл». Вскоре оно направило отчет о проделанной работе, который был утерян при загадочных обстоятельствах.

Почему Егор Гайдар не передал американский отчет российским силовикам? Сколько партийных денег нашли следователи в ходе расследования? Куда на самом деле утекли средства КПСС? И какой документ правоохранители обнаружили в кабинете Кручины? Ответы на эти вопросы вы найдете в новом выпуске программы «Код доступа с Павлом Веденяпиным» 6 июня в 20:25 на телеканале «Звезда».