Загадка Янтарной комнаты: в Польше нашли замаскированный вход в тайник

В Польше, в старом комплексе немецких бункеров, нашли замаскированный вход в тайник, который не использовался со времен Второй мировой.

Ученые предполагали, что именно там могла быть пропавшая Янтарная комната, где нацисты прятали украденные ценности.

Дверь в засыпанном техническом колодце удалось найти благодаря недавно приобретенному георадару. Работы по расчистке и саперной проверке тайника шли две недели.

Открыть загадочную дверь удалось лишь в этот четверг, 30 июня.

Вход в колодец находился на расстоянии двухсот метров от того места, на которое после войны указывал немецкий сановник Эрих Кох как на местонахождение Янтарной комнаты.

Но операция завершилась провалом. Внутри не было ничего.

Сотрудники музея не сдаются. Теперь у них есть георадар. Обнаружение Янтарной комнаты, считают музейщики, это только вопрос времени.

Стоимость комнаты с реликвиями, украденной в 1941 году немцами, оценивается в пятьсот миллионов долларов. Она была создана в начале XVIII века по приказу Фридриха Вильгельма I, и украшала его кабинет во дворце Шарлоттенбург под Берлином. В 1716 году русский царь Петр I во время визита в Потсдаме, выразив восторг этим шедевром, получил его в подарок, как доказательство дружбы.

Ящики с Янтарной комнатой за два дня до штурма города Кенигсберга, находились на территории Королевского замка. Специалисты утверждают: их не могли успеть вывезти.

Поиски янтарной комнаты возобновят в Польше уже через месяц. Историки планируют исследовать другие тоннели, которые они обнаружили с помощью георадара. Они уверены, что именно там солдаты вермахта спрятали уникальные сокровища.

Специалисты добавляют: Янтарная комната - собственность России вне зависимости от того, где она будет найдена.