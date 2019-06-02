Впервые опубликованы советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа

Советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, также известный как пакт Молотова - Риббентропа, впервые опубликован в Сети. Документ размещен на сайте фонда «Историческая память».

Отсканированный договор, а также секретные дополнительные протоколы и разъяснения к ним на русском и немецком языках были предоставлены историко-документальным департаментом Министерства иностранных дел РФ.

О текстах договора стало известно еще в 1990-е годы. Однако визуально их образы оставались безвестными. Ранее у историков был доступ исключительно к немецким вариантам этого документа.

Договор подписан наркомом иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым, а также министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом в Москве 23 августа 1939 года. В документе стороны обязывались воздерживаться от нападения друг на друга, а также соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них ввяжется в войну. Пакт был заключен сроком на 10 лет.

Теперь документ будет опубликован в научном издании «Антигитлеровская коалиция 1939: формула провала».

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